ZÁHADNÁ SMRŤ Lolo Ferrari (†37): Predávkovanie, vražda alebo... Udusila sa VLASTNÝMI SILIKÓNMI?!

GRASSE - Držala rekord, aký si len málokto dokáže predstaviť – neuveriteľných 22 plastických operácií prsníkov! Francúzska pornoherečka Lolo Ferrari (†37), vlastným menom Eve Valois, mala hrudník s obvodom až 180 centimetrov. Pre niektorých mužov bola symbolom erotiky, pre iných skôr odstrašujúcim príkladom. Isté je jedno – jej túžba zaujať a vymaniť sa z tieňa minulosti nemala hraníc.
Život plný plastických operácií
Prsia neboli jedinou časťou tela, ktorú si nechala chirurgicky meniť. Lolo podstúpila zákroky aj na tvári – zväčšovala si pery, menila nos, čelo či obočie. Kvôli gigantickému hrudníku musela nosiť špeciálnu podprsenku 24 hodín denne. Dokonca odmietala cestovať lietadlom, lebo sa bála, že jej implantáty „explodujú“. Hovorilo sa, že ich navrhol človek, ktorý pracoval aj na lietadle Boeing 747!
Záhadná hviezda pornobiznisu
Hoci na prvý pohľad pôsobila ako žena, ktorá miluje pozornosť, jej blízki tvrdia opak. Lolo sa málokedy smiala, častejšie ju pohlcoval smútok. „Vedela hovoriť tak dôverne, tak otvorene,“ spomína na ňu poetka Elisabeth Alexandre. Priateľov mala málo, no keď si niekoho pustila k telu, dokázala ho očariť.
Temné detstvo a začiatok posadnutosti
Lolo sa narodila 9. februára 1963 vo francúzskom Clermont-Ferrand. Jej detstvo však bolo plné bolesti. Otec – údajne typický „macho“ – otvorene podvádzal manželku a matka si svoju frustráciu vybíjala na dcére. „Tvrdila, že mám hnusnú tvár a hnusné telo. Neraz ma zbila jazdeckým bičíkom. Už vtedy som sa chcela zmeniť a chcela som umrieť,“ priznala Lolo v jednom z rozhovorov.
Ako tínedžerka začala pracovať ako modelka. V roku 1988 sa vydala za o 15 rokov staršieho Erica Vigneho. Ten ju podporoval v sérii plastických operácií, ktoré ju postupne priviedli k celoživotnej závislosti na liekoch proti bolesti.
Tragický koniec
Podľa psychiatrov jej neustálu túžbu meniť telo spôsobila trauma z detstva. Psychiater François Chauchot tvrdil, že práve to ju priviedlo k extrémom, ktoré sa s tradičnou estetikou nemali nič spoločné. A takéto psychické stavy podľa neho môžu končiť samovraždou. A potom prišiel osudný deň. 5. marca 2000 našli Lolo Ferrari mŕtvu vo svojom dome na Francúzskej riviére. Najprv sa špekulovalo o predávkovaní liekmi, no pitva ukázala šokujúcu pravdu – Lolo sa udusila. Z jej smrti dokonca obvinili jej manžela, no po roku ho pre nedostatok dôkazov museli prepustiť.
Legenda, ktorá zanechala otázniky
Lolo Ferrari sa stala ikonou extrémnych plastických premien a zároveň symbolom toho, ako môže trauma z detstva ovplyvniť celý život. Dodnes zostáva jej smrť opradená tajomstvom.
