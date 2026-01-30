AKTUÁLNE Toxická hrozba v Košiciach: Taraba chce skládku nebezpečného odpadu okamžite zavrieť

KOŠICE - Minister životného prostredia a podpredseda vlády SR Tomáš Taraba (nominant SNS) deklaroval záujem uzavrieť skládku nebezpečných odpadov v košickej Myslave čo najskôr. Ako uviedol, o jej uzavretí rozhodne Slovenská inšpekcia životného prostredia na základe projektovej dokumentácie.
„Naším záujmom je, aby sa to uzavrelo čo najrýchlejšie. Sme v komunikácii s prevádzkovateľom v tom duchu, že skládka sa ide uzavrieť, nejde sa ďalej prevádzkovať. Naozaj na Ministerstve životného prostredia (MŽP) SR nikto nejde povoľovať ďalšie fungovanie skládky,“ povedal. Na to, aby bola uzavretá, však podľa jeho slov musí byť navezený materiál.
„Rozprávame sa, samozrejme, o tom, aby to nebol zastierací manéver na to, že bude prevádzkovaná a bude tam navážaný povedzme nebezpečný odpad,“ dodal s tým, že štát v súčasnosti nemôže prevziať uzavretie skládky. Pripomenul, že ide o súkromnú skládku. O potrebe jej uzavretia bez navážania zásadného nového odpadu sa zhodol aj s vedením mesta Košice. „S pánom ministrom sme dohodnutí, že chceme urobiť všetko pre to, aby táto skládka zmizla z nášho mesta, aby bola revitalizovaná a aby tento škaredý bod v rámci mesta zmizol z našej mapy,“ povedal primátor Košíc Jaroslav Polaček.
Prevádzkovateľom skládky je spoločnosť V.O.D.S., ktorá avizovala jej uzatvorenie a rekultiváciu stabilizáciou svahov prostredníctvom vybudovania oporných múrov, čím sa má kapacita skládky zvýšiť odhadom o 15.000 kubických metrov. Časť má slúžiť na premiestnenie odpadu v rámci svahovania súčasných strmých svahov. Ak by nebolo povolené rozšírenie skládky, podľa MŽP by prevádzkovateľ musel jej uzatvorenie zabezpečiť navozením stavebného odpadu, čo by predstavovalo zbytočne nákladné riešenie. Proti skládke vznikla aj petícia.