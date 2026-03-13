Piatok13. marec 2026, meniny má Vlastimil, zajtra Matilda

Miliónové odmeny za informácie o iránskych lídroch: USA zverejnili zoznam mien

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: milióny, doláre, peniaze)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

Washington 13. marca (TASR) - Spojené štáty od piatka ponúkajú odmenu až desať miliónov dolárov za informácie vedúce k popredným predstaviteľom režimu v Iráne. Na zozname s celkovo desiatimi osobami zverejnenom ministerstvom zahraničných vecí USA je nový najvyšší duchovný vodca krajiny Modžtabá Chameneí, tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Larídžání, ako aj ďalší predstavitelia napojení na Revolučné gardy. Informuje agentúra AFP.

„Ak máte informácie o týchto alebo iných kľúčových vodcoch Revolučných gárd či ich zložiek, pošlite nám ich prostredníctvom siete Tor alebo cez Signal. Na základe vašich informácií môžete mať nárok na presídlenie a odmenu,“ píše sa na plagáte zverejnenom na sieti X. Medzi hľadanými sú okrem zmienených minister vnútra Eskandar Mómení, iránsky minister pre spravodajské služby Esmáíl Chatíb, zástupca vedúceho kancelárie iránskeho najvyššieho vodcu Alí Asghar Hidžází a ďalší poradcovia a činitelia.

Americké ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že všetci na zozname riadia rôzne zložky Revolučných gárd, ktoré „plánujú, organizujú a vykonávajú teroristické činy po celom svete“. Minister obrany USA Pete Hegseth v piatok vyhlásil, že Modžtabá Chameneí bol zranený pri amerických a izraelských útokoch na Irán a pravdepodobne je znetvorený. Chameneí vydal vo štvrtok svoje prvé vyhlásenie, osobne sa však na verejnosti dosiaľ neobjavil a vyhlásenie ani sám neprečítal. Hegseth na tlačovej konferencii o prebiehajúcom zásahu proti Iránu tiež tvrdil, že vedenie Iránu sa skrýva. Larídžání mu prostredníctvom príspevku na X odkázal, že je medzi ľuďmi spolu s ďalšími iránskymi predstaviteľmi.

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Výstava Motýlie krídla v Západoslovenskom múzeu
Správy
Pozvánka na špeciálne predpremiéry filmu ŠAMPIÓN
Prominenti
Ďurianová na Let's Dance v obliehaní najdôležitejších mužov: Mám tancovať? Jedine s týmto partnerom!
Prominenti

Domáce správy

V sobotu zasiahne Slovensko silný vietor: Ohrozené sú najmä TIETO časti krajiny
Domáce
Z tohto vám padne sánka: Symbol liberálov Gröhling prišiel za BISKUPMI, úsmevy na tvárach a TOTO riešili!
Domáce
Spaľovňa v Skalici nebude: Projekt definitívne stiahli zo stola
Domáce
Požiare z vypaľovania trávy sú na Slovensku alarmujúco časté – hasiči vyzývajú na opatrnosť
Regióny

Zahraničné

Česke hasičky poznajú už aj za oceánom: Kalendár so šteklivými fotkami museli DVAKRÁT dotlačiť! Výťažok už odovzdali
Zahraničné
Miliónové odmeny za informácie o iránskych lídroch: USA zverejnili zoznam mien
Zahraničné
Šokovaní policajti: Na mol opitý vodič zaspal na križovatke, nevedeli ho dostať z auta von! TOTO im stihol povedať
Zahraničné
Tragédia vo Švajčiarsku: Český paraglidista zomrel po náraze do skaly
Zahraničné

Prominenti

Slovenská Miss má NOVÝ ĎZOB: Mólo vymenila za... Mohla si vybrať ĽAHŠIU CESTU!
Domáci prominenti
Príšerný rok Eda Sheerana: Súdne ťahanice, smrť priateľa a... Toto bolelo najviac!
Zahraniční prominenti
Ďurianová na Let's Dance v obliehaní najdôležitejších mužov: Mám tancovať? Jedine s týmto partnerom!
Domáci prominenti
Čoskoro spoznáme víťazov Oscarov: TOTO sú nominácie!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Predstierala TO celú noc? Expertka odhalila nenápadné signály, ktoré usvedčia každú ženu! Muži, všímajte si najmä TOTO
Zaujímavosti
Odborníci odporúčajú: Tento orech je číslo 1 na podporu zdravej stolice
vysetrenie.sk
Najdrahšia noc v dejinách? Mladá žena dlhuje banke 50 miliárd dolárov, jej reakcia obletela svet
Zaujímavosti
Diera v streche a kameň v spálni: VIDEO zachytilo pád meteoru! Po explózii poškodil NIEKOĽKO budov
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Zdroj: KolagenDrink
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
plnielanu.sk

Ekonomika

Zadresniť alebo úplne zrušiť: Viac ako polovica Slovákov má s aktuálnym nastavením 13. dôchodkov problém! (prieskum)
Ďalší veľký záťah: Daniari odhalili nelegálnu továreň na cigarety, škoda sa šplhá k miliónu (foto)
NKÚ aj zamestnávatelia bijú na poplach: Slovensko potrebuje zásadnú reformu, kozmetické zmeny nepomôžu!
Dlho očakávaný obchvat Ružomberka ide do finále: Diaľničiari prezradili, čo sa ešte chystá na stavbe!

Šport

VIDEO Kapustová po fantastickom výkone mieri do stíhačky: Jeanmonnotová má dôležité body
Biatlon
ZPH 2026 Česko má novú hrdinku: Naturalizovaná parabiatlonistka ukončila 24-ročné čakanie na zlato
Parašport
Náhla zmena v Niké lige: Zo sobotňajšieho šlágra medzi Spartakom a DAC nič nebude!
Niké liga
Petra Vlhová sa definitívne rozhodla: Z Jasnej poslala fanúšikom dôležitý odkaz
Petra Vlhová

Auto-moto

FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
Novinky
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
Novinky
TEST: Cupra Terramar VZ - nástupca Atecy v plnej paráde
Klasické testy
V súvislosti s rozšírením cesty I/66 SSC podala návrh na vyvlastnenie
Doprava

Kariéra a motivácia

Kariéra po štyridsiatke? Toto je pravda, ktorú vám o práci po 40-ke nikto nepovie
Získaj prácu
Leto, ktoré vám môže zmeniť kariéru. Väčšina ľudí ho premrhá, vy to urobiť nemusíte
Motivácia a produktivita
Tajomstvo úspechu v práci, o ktorom sa málo hovorí: Prečo práve táto zručnosť rozhoduje o vašej kariére
Kariérny rast
Týchto 5 drobností vás môže ročne pripraviť o stovky eur. Väčšina ľudí si to ani neuvedomuje
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Všetci sa ma pýtajú, prečo sú moje palacinky také extrémne jemné. Tajomstvo sa ukrýva v tejto jednej ingrediencii.
Kapusta, mrkva a krémová zálievka: Dokonalý coleslaw, ktorý stihnete do 15 minút.
Ryžové rezance s kuracím mäsom
Kuracie prsia
Koľko múky na jedno vajce? Ľahké pravidlo, ktoré sa oplatí poznať
Rady a tipy

Technológie

Ukrajinský dron Bulava udrel hlboko v ruskom tyle. Systém Buk-M1 zasiahol až 100 kilometrov za frontovou líniou
Armádne technológie
Výskumníci vytvorili biomechanického „kentaura“: Takéto spojenie človeka a stroja vyvolalo zmiešané reakcie
Technológie
Pozor na túto podvodnú správu, ktorá zaplavuje Slovensko, varujú experti. Inštaluje do zariadenia spyware Formbook
Bezpečnosť
Populárny výrobca televízorov začal zobrazovať reklamy v rozhraní TV. Firma tvrdí, že išlo len o test, používatelia hovoria opak
Správy

Bývanie

Bol taký malý, že ho volali krabica od topánok. Za nenápadnou fasádou je dnes moderné bývanie s troma spálňami
Bývate dlhé roky bez zmeny? 7 dizajnérskych trikov, ktoré menia atmosféru v miestnosti a nestoja ani cent
Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj
V ktorých obciach a mestách sa na Slovensku žije najlepšie? Rebríček kvality života odhalil týchto 10 miest

Pre kutilov

Vertikálne pestovanie jahôd so závlahou: Svojpomocný projekt z PVC rúr a dažďovej vody
Dvor a záhrada
Nepodceňte „srdiečka“ jahôd! Tento jednoduchý jarný trik znásobí úrodu
Záhrada
Najväčšie pasce na záhradkárov: Tieto nákupy v marci radšej vynechajte!
Okrasná záhrada
3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Partnerské vzťahy
Najväčší manipulátori zverokruhu: Patria medzi nich aj ľudia vo vašom blízkom okolí?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Hasičky sa vyzliekli pre
Zahraničné
Česke hasičky poznajú už aj za oceánom: Kalendár so šteklivými fotkami museli DVAKRÁT dotlačiť! Výťažok už odovzdali
Šokovaní policajti: Na mol
Zahraničné
Šokovaní policajti: Na mol opitý vodič zaspal na križovatke, nevedeli ho dostať z auta von! TOTO im stihol povedať
V sobotu zasiahne Slovensko
Domáce
V sobotu zasiahne Slovensko silný vietor: Ohrozené sú najmä TIETO časti krajiny
Z tohto vám padne
Domáce
Z tohto vám padne sánka: Symbol liberálov Gröhling prišiel za BISKUPMI, úsmevy na tvárach a TOTO riešili!

Ďalšie zo Zoznamu