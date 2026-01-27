Peklo po smrti Patejdla (†68)! Boj o dedičstvo rozhádal celú rodinu: Najmladšieho syna vláčia po súdoch

PRAHA - Smútok a rodinné spory, ktoré nemajú konca! Najmladší syn legendárneho speváka Vaša Patejdla (†68), Ben (17), prežíva najťažšie obdobie svojho života. Stratu otca, ktorý mu zomrel nečakane, ešte zhoršuje rodinné peklo – nevlastní bratia ho vláčia po súdoch kvôli dedičstvu.
Mladý Ben, aj keď ešte nedosiahol plnoletosť, musí čeliť právnym bitkám, ktoré mali rozhodnúť o otcovej poslednej vôli. „Je to hrôza! Trvá to už dva a pol roka a kedy to skončí, naozaj netuším. Pre mňa je to veľmi stresujúce, a môj syn, to je chudák,“ priznala pre denník Aha! vdova po Vašovi, Miluša Patejdlová. „Otec mu nečakane zomrel v pätnástich a on, aj keď mu ešte nie je osemnásť, musí zo zákona na niektoré pojednávania chodiť.“
Vzťahy medzi Milušou a Vašovými synmi z predchádzajúceho manželstva, ktorých kvôli nej opustil, nikdy neboli ideálne. Po Vašovej smrti sa však situácia ešte viac vyostrila. „Synovia z predchádzajúceho manželstva majú obaja plus-mínus štyridsať. Naštvala ich Vašova posledná vôľa, ktorú napísal pred smrťou. Spochybňujú ju s tým, že Vašo už nebol spôsobilý,“ vysvetľuje Patejdlová. „Pritom sa o synov postaral, nechal im peniaze. To im ale nestačilo…“ dodáva.
Trpí aj Vašova mama, ktorá má 92 rokov. Tá s Milušou a Benom všetko prežíva a s Vašovými synmi z predošlého manželstva prerušila kontakty. „S babičkou sa máme veľmi radi, je to úžasná žena a veľmi silná, veď prežila syna…,“ komentuje Miluša, ktorá rázne odmieta, žeby bol hudobník v čase písania závetu nespôsobilý. „Nie je to pravda! Ani to nie je uvedené v žiadnom lekárskom potvrdení. Budem bojovať a až to skončí, všetci sa dozvedia celú pravdu,“ stojí si za svojím vdova.
Celá situácia je podľa jej slov pre Bena emocionálne vyčerpávajúca. Namiesto toho, aby mohol pokojne smútiť za milovaným otcom, musí čeliť právnym bitkám a napätým rodinným vzťahom. „Je to veľmi smutné obdobie. Chcela by som všetku energiu venovať synovi, ktorý stratu otca znáša veľmi ťažko, no namiesto toho sa musíme stresovať z rôznych súdnych pojednávaní,“ dodáva Miluša Patejdlová.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%