Charlotte Gottová na svahu ako hviezda! Outfit za... pfuuu, pekná sumička!

PRAHA - Po dlhšej odmlke sa dcéra legendárneho speváka Karla Gotta (†80) objavila na sociálnych sieťach, kde sa pochválila fotkou z lyžovačky v zasnežených horách.
Na fotografii, ktorú zverejnila na instastories, sa Charlotte Ella predvádza v luxusnom bielom lyžiarskom outfite, ktorý je skutočne na úrovni – bunda aj nohavice sú podľa informácií Blesku od prestížnej značky Goldbergh, ktorá si za svoje kúsky pýta horibilné sumy.
Cena len zimnej bundy? Neuveriteľných 799 EUR! A lyžiarske nohavice za ďalších 449 EUR. Celý komplet, v ktorom sa Charlotte Ella vybrala na svah, sa teda vyšplhal na viac ako 1.000 eur! A to ešte netušíme, aké luxusnú kúsky sa skrávajú pod lyžiarskym kompletom.
Nie je prekvapením, že táto mladá dáma sa okrem krásy môže zjavne pochváliť aj životom v luxuse. Svojím outfitom ukázala, že si vie užívať život naozaj naplno. A k tomu všetkému – pohľad na krásnu scenériu zasnežených hôr len podčiarkuje, že Charlotte je jednoducho kráľovná svahu!
