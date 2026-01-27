Okamžitý zásah lekárov! Jandová musela POD NÔŽ: V prsníku jej PRASKOL implantát

PRAHA - Veľký strach a nečakaný zvrat! Speváčka Marta Jandová (51) musela pre dramatickú komplikáciu okamžite pod nôž. Po takmer ôsmich rokoch od mastektómie jej totiž praskol prsný implantát,
Lekári nemali na výber, a tak nasledovala akútna operácia v pražskej nemocnici Motol. „Takmer po ôsmich rokoch od mastektómie bola nutná výmena,“ vysvetlila pre Blesk Marta, dcéra lídra skupiny Olympic Petra Jandu (83). Speváčka si dala odstrániť prsné tkanivo už v 44 rokoch. Jej mama totiž zomrela na rakovinu v 45 rokoch, keď mala Marta len 17, a preto bola vždy dôsledná pri preventívnych vyšetreniach. Výsledky jej testov však ukázali, že je nositeľkou génovej mutácie BRCA1.
„Riziko vzniku rakoviny vaječníkov som mala okolo šesťdesiat percent, rakoviny prsníkov okolo osemdesiat až deväťdesiat percent!“ pripomenula speváčka, keď pred rokmi podstúpila preventívne zákroky, pretože chce zostať zdravá pre svoju dvanásťročnú dcérku Marušku. Teraz však nastala nová komplikácia. „Opäť ma operoval doktor Lukáš Frajer, ktorému týmto veľmi ďakujem,“ zverila sa Marta. „Vďaka nemu som sa tak nebála, je neuveriteľne šikovný. Ďakujem všetkým z Motola,“ dodala.
Týždeň po operácii sa už môže vrátiť dokonca k vysielaniu v rádiu a čakajú ju aj prípravy na nadchádzajúce turné. „O šesť týždňov ma čaká s mojou nemeckou kapelou Die Happy mesačné turné po Nemecku a Švajčiarsku, v Prahe budeme hrať dvadsiateho piateho mája v Akropole,“ odkázala svojim fanúšikom.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%