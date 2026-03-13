Čoskoro spoznáme víťazov Oscarov: TOTO sú nominácie!

LOS ANGELES – V noci z nedele na pondelok sa v kalifornskom Los Angeles budú udeľovať filmové Oscary. V poradí 98. ročník odovzdávania prestížnych cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) sa uskutoční v Dolby Theatre, informuje TASR na základe správ tlačových agentúr AP a AFP.

AMPAS odovzdá ceny v 24 kategóriách. Novou je kategória pre najlepší kasting (obsadenie). Slávnostný galavečer bude po druhý raz za sebou moderovať americký komik Conan O'Brien. Akadémia oznámila nominácie 22. januára. Najviac šancí na zisk Oscara majú hororová snímka Hriešnici a akčná dráma Jedna bitka za druhou. Film Hriešnici získal celkovo 16 nominácií, čo je novým rekordom.

Favorizovaná dráma Jedna bitka za druhou s Leonardom DiCapriom v hlavnej úlohe získala o tri nominácie menej. Hriešnici, dráma s bluesovými prvkami od režiséra Ryana Cooglera, ktorá sa odohráva v 30. rokoch 20. storočia na segregovanom juhu Spojených štátov, prekonala doterajší rekord 14 nominácií, ktorý spoločne držali snímky Všetko o Eve (1950), Titanic (1997) a La La Land (2016). Film Hriešnici zároveň prekonal rekord v počte nominácií pre černošských tvorcov v jednej snímke, a to s desiatimi nomináciami.

Coogler, známy vďaka filmu Čierny panter (2018), by sa mohol stať prvým mužom tmavej pleti, ktorý získa cenu za najlepšiu réžiu v 98-ročnej histórii udeľovania Oscarov. Favoritom tejto sezóny je americká akčná dráma Jedna bitka za druhou režiséra Paula Thomasa Andersona. Ide o príbeh poukazujúci okrem iného na extrémne rozdelenú americkú spoločnosť, ktorá rieši spory zbraňami. Anderson, ktorý patrí k jedným z najväčších režisérov americkej kinematografie 21. storočia, môže získať svojho prvého Oscara.

