Legendárny Indiana Jones (83) je stále vo forme: FOTO Ani na dôchodku nezaháľa!

LOS ANGELES - Legendárny herec Harrison Ford dokazuje, že ani vo vysokom veku netreba spomaliť. V 83 rokoch žije aktívne, pravidelne športuje a svojou energiou a fyzickou kondíciou prekvapuje nielen fanúšikov, ale aj kolegov z filmového sveta.
Legendárny filmový hrdina Indiana Jones opäť potvrdzuje, že vek je skutočne len číslo. Americký herec Harrison Ford má síce už 83 rokov, no jeho energia a fyzická kondícia by pokojne mohli konkurovať aj oveľa mladším kolegom z Hollywoodu. Namiesto oddychového dôchodku si totiž vybral aktívny životný štýl, vďaka ktorému zostáva vo výbornej forme. Ford je známy tým, že po uliciach Los Angeles ho často vídať na bicykli.
Cyklistike sa venuje pravidelne a s evidentným nadšením, ktoré ho neopúšťa ani v pokročilom veku. Herec je dlhodobo považovaný za milovníka adrenalínu. Počas rokov si vybudoval reputáciu skúseného pilota historických lietadiel, a to aj napriek tomu, že v marci 2015 prežil takmer smrteľnú leteckú nehodu. Pri nej si rozdrvil pravý členok a panvu a utrpel aj zlomeninu chrbta. V roku 2022 sa o Fordovej výnimočnej fyzickej kondícii vyjadril aj jeho herecký kolega z filmu Indiana Jones Mads Mikkelsen.
Pre magazín The Hollywood Reporter povedal, že Ford je „nesmierne silná osobnosť – nielen ako herec, ale aj fyzicky.“ „Pamätám si prvý deň nakrúcania, bola to nočná smena, skončili sme o piatej ráno – a potom sadol na horský bicykel a išiel jazdiť 50 kilometrov,“ povedal Mikkelsen. „Harrison je doslova monštrum – veľmi milé monštrum.“ O svojej vášni pre pohyb a šport prehovoril Ford aj v rozhovore s Ellen DeGeneres v roku 2020. „Nie, necvičím ako blázon. Cvičím trochu – jazdím na bicykli a hrám tenis,“ povedal vtedy.
