Ďalšia rana po KRUTEJ diagnóze dvojičiek: Slávna speváčka ostala na ne sama!

LOS ANGELES - Slávna speváčka ostala na svoje ťažko choré dvojičky sama. So snúbencom oznámili rozchod!
Niekdajšia členka populárnej dievčenskej skupiny Little Mix, speváčka Jesy Nelson a jej partner, raper Zion Foster, tvorili pár viac než štyri roky a ešte donedávna plánovali spoločnú budúcnosť ako rodina. V máji sa im predčasne narodili dcéry Ocean Jade a Story Monroe, no eufóriu z ich príchodu na svet veľmi rýchlo vystriedali obavy. Lekári potvrdili diagnózu spinálnej svalovej atrofie typu 1 – jedného z najvážnejších vrodených ochorení nervovej sústavy.
ZDRVUJÚCE slová slávnej speváčky: Jej dvojičky trpia závažným ochorením... DESIVÁ prognóza!
Ako informuje denník Daily Mail, Jesy a Zion, ktorí sa po troch rokoch vzťahu zasnúbili v septembri 2025, sa rozhodli svoj partnerský vzťah ukončiť. Prvé náznaky problémov si fanúšikovia všimli už začiatkom januára. Zdroj blízky páru priznal, že psychická záťaž posledných mesiacov bola pre oboch mimoriadne vyčerpávajúca. „Jesy a Zion zostávajú priateľmi a sú plne sústredení na svoje dcéry,“ uviedol a dodal, že ich prioritou je blaho detí.
Speváčka dnes aktívne bojuje za zavedenie skríningu SMA pri narodení v Spojenom kráľovstve a iniciovala petíciu za jeho zaradenie medzi povinné novorodenecké testy. Prvé varovné signály si všimla speváčkina mama, ktorú znepokojovali najmä drobné nožičky vnučiek, postupne strácajúce pohyblivosť. Nasledovali vyšetrenia, ktoré, žiaľ, potvrdili vážnu diagnózu. Hoci bola liečba nasadená okamžite, poškodenia, ktoré už v ich telách vznikli, sa zvrátiť nedajú.
So zdrvujúcou správou sa nevedela s verejnosťou podeliť hneď. Bolo pre ňu veľmi náročné hovoriť o tom verejne. Po stanovení diagnózy nasledoval rýchly zásah, pri tejto diagnóze je rozhodujúci čas: „Keď dievčatá dostali liečbu, všetko prebehlo veľmi rýchlo, pretože pri tomto ochorení je čas rozhodujúci.“ Zároveň priznala, že hoci liek neexistuje, absolvovaná liečba bola kľúčová: „Som za to nesmierne vďačná, pretože bez nej by zomreli.“
Nemocnica sa v posledných mesiacoch stala pre ňu druhým domovom a sama sa musela naučiť vykonávať zdravotnícke úkony: „Mám pocit, že som sa musela stať zdravotnou sestrou, pretože ich musím pripájať na dýchacie prístroje a robiť veci, ktoré by žiadna mama nemala robiť so svojím dieťaťom.“ Napriek všetkému však verí v silu svojich dcér.