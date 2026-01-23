Slávny lekár zo Spackaných plastických operácií: Čelí ŽALOBE... Fúha, to je prúser!

LOS ANGELES - Plastický chirurg a televízna hviezda Terry Dubrow, známy z relácie Spackané plastické operácie, čelí žalobe. Obvinila ho bývalá pacientka. Fúha, to je prúser!
Plastický chirurg a televízna osobnosť Terry Dubrow, známy z relácie Spackané plastické operácie, ktorá sa vysielala aj na našich televíznych obrazovkách, čelí žalobe bývalej pacientky, ktorá ho obviňuje z profesionálnej nedbanlivosti po komplikáciách po zväčšení prsníkov. Operácia sa uskutočnila v roku 2014 a podľa žaloby vraj viedla k vážnym zdravotným následkom. Žalobkyňa tvrdí, že po zákroku utrpela masívne krvácanie, ktoré si vyžiadalo dve dodatočné operácie. Problémy mali vzniknúť po použití chirurgickej sieťky, ktorá v tom čase nebola schválená americkým regulačným úradom.
Neskorší lekár sa podľa nej domnieva, že hematóm v pravom prsníku bol priamo spôsobený týmto materiálom. Okrem zdravotných ťažkostí žena uvádza aj finančné straty. Tvrdí, že pre zdravotný stav nemohla pracovať a musela si sama hradiť nápravné zákroky. V žalobe žiada úhradu všetkých liečebných nákladov, kompenzáciu za ušlý príjem a financie na prípadné budúce korekčné operácie. Dubrow však obvinenia rázne odmieta. Pre TMZ uviedol: „Tento prípad bude veľmi rýchlo zamietnutý.“
Zároveň dodal: „Operácia sa uskutočnila pred 12 rokmi a tvrdenia nie sú len nepravdivé, ale úplnou fantáziou. Protižaloba za zneužitie súdneho konania bude veľmi zaujímavá.“ Nejde pritom o prvý súdny spor, ktorému Dubrow čelil. V roku 2020 sa dostal do mediálne sledovaného prípadu, keď ho bývalá pacientka údajne vydierala sumou päť miliónov dolárov s tvrdením, že po plastickej operácii takmer zomrela. Tento prípad bol súdom zamietnutý a Dubrow následne podal žalobu za ohováranie proti právnikovi žalobkyne.
Terry Dubrow patrí medzi známe osobnosti v oblasti rekonštrukčnej plastickej chirurgie a širokú verejnosť oslovil aj prostredníctvom relácie. Spolu s Dr. Paulom Nassifom operujú v relácii Spackané plastické operácie, ktorá sa venuje náprave extrémne nepodarených plastických operácií a má za sebou osem úspešných sérií.