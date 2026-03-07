Veľký deň u Plačkovej: Krst malej Ayany ako z rozprávky! Aha, kto sa stal krstnými rodičmi

BRATISLAVA – Veľký deň malej princeznej! Zuzana Plačková si len mesiac po pôrode užila mimoriadne emotívne chvíle. S manželom René Strauszom totiž pokrstili ich dcérku Ayana, ktorá prišla na svet 6. februára cisárskym rezom.
Malá Ayana mala dnes svoj prvý veľký deň. Rodina sa rozhodla usporiadať krstiny len mesiac po jej narodení a všetko bolo pripravené do posledného detailu. Výzdoba sa niesla v jemnej bielo-ružovej kombinácii, ktorá dokonale ladila s atmosférou slávnostného dňa.
Najväčšou hviezdou však bola, samozrejme, samotná oslávenkyňa. Ayana mala na sebe rozkošné šaty posiate drobnými kvietkami, v ktorých vyzerala ako malá rozprávková princezná. Úlohy krstných rodičov sa ujali Zuzanin brat Pavol a jeho manželka Barbora, ktorí tak prijali dôležitú úlohu v živote dievčatka.
Pozornosť pútala aj samotná Plačková. Len mesiac po pôrode vyzerá výborne – postupne zhadzuje tehotenské kilá a v jej tvári je vidieť obrovskú spokojnosť. Influencerka neskrývala dojatie ani nadšenie z výnimočného momentu. „Dnes má Ayanka svoj prvý veľký deň a to sú krstiny. Takže dneska sa Ayanka zoznámi so všetkými, čo sú nám blízki a bude mať svoj prvý veľký deň. Dneska bude hviezdou ona,“ prezradila o slávnostnej udalosti Plačková.
Rodina si tak užila krásne chvíle v kruhu najbližších – a pre malú Ayanu to bol prvý veľký spoločenský moment v jej živote.