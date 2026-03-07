Studená sprcha pre Biely dom: Utajený dokument odhalil realitu! Útoky na Irán režim nezvrhnú

WASHINGTON - Utajená analýza americkej Národnej spravodajskej rady (NIC), dokončená zhruba týždeň pred začiatkom izraelsko-amerických úderov v Iráne, dospela k záveru, že aj rozsiahla ofenzíva by zrejme nezvrhla iránsky teokratický režim a armádu. Scenár, pri ktorom by vládu prevzala iránska opozícia, pritom analýza vyhodnotila ako nepravdepodobný.
S odvolaním sa na tri informované zdroje to napísal spravodajský denník The Washington Post (WP). Súčasná vojna na Blízkom východe sa začala údermi Spojených štátov a Izraela na Irán v sobotu 28. februára, keď bol zabitý aj najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí. Napadnutá krajina krátko potom začala vojenskú odvetu a začala útočiť raketami a dronmi na Izrael a na americké základne a ďalšie ciele v oblasti Perzského zálivu.
Správa, dokončená asi týždeň predtým, ako Spojené štáty a Izrael začali údery, podľa zdrojov oboznámených s jej závermi popisovala možné scenáre nástupníctva. Tie by mohli nastať buď v prípade cielenej kampane proti iránskym lídrom, alebo pri širšom útoku zameranom na politické vedenie a štátne inštitúcie krajiny.
V oboch variantoch spravodajská analýza dospela k záveru, že iránsky duchovný a vojenský establishment by na prípadné zabitie Chameneího reagoval podľa zavedených postupov, ktorých cieľom je zabezpečiť kontinuitu moci, uviedli zdroje. Možnosť, že by kontrolu nad krajinou prevzala roztrieštená iránska opozícia, bola podľa zdrojov označená za "nepravdepodobnú". Zdroje hovorili pod podmienkou zachovania anonymity, pretože ide o utajovanú správu.
Trumpova misia: Zničiť schopnosť útoku
Národná spravodajská rada (National Intelligence Council, NIC) pozostáva zo skúsených analytikov, ktorí pripravujú analýzy určené na to, aby odrážali spoločné hodnotenie všetkých 18 spravodajských agentúr vo Washingtone, poznamenal WP. NIC je podriadené americkému riaditeľstvu tajných služieb, ktoré sa k správe WP odmietlo vyjadriť.
Biely dom v odpovedi na žiadosť o komentár WP neoznámil, či bol o záveroch analýzy informovaný prezident Donald Trump, kým schválil začatie úderov. "Prezident Trump a jeho administratíva jasne vymedzili svoje ciele v rámci operácie Epic Fury: zničiť iránske balistické rakety a ich výrobné kapacity, zlikvidovať ich námorníctvo, zastaviť ich schopnosť vyzbrojovať spojenecké milície a zabrániť tomu, aby kedykoľvek získali jadrovú zbraň," uviedla vo vyhlásení hovorkyňa Bieleho domu Anna Kellyová. Dodala, že iránsky režim je na kolenách.