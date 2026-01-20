Toto internet nerozdýcha: V šialenom výstrihu Kim naservírovala prsia! Sľubný začiatok roka...

LOS ANGELES - Kim Kardashian znova dokazuje, že rozvíriť pokojné hladiny internetu dokáže tak, ako nikto iný. Kráľovná sociálnych sietí to zjavne stále vie. A stačí jej jediný post na to, aby rozpútala virálne vášne. Hnedý sexi topík, odhalený dekolt a slovíčko "nedávno". Týmto upútala fanúšikov aj neprajníkov v zlomku sekundy.
Televízna hviezda, úspešná podnikateľka a kráľovná Instagramu zverejnila sériu fotiek, na ktorých pózuje v novom hnedom topíku, ktorý nešetrí odvážnymi odhalenými detailmi. A internet to doslova nerozchodil!
Fotky sprevádza iba jediné slovo v popise: „Lately.“ A to stačilo na to, aby sa fanúšikovia i kritici pustili do divokej diskusie. Kim totiž perfektne skombinovala glamour pózy s minimalistickým stylingom, ktorý necháva priestor na fantáziu každému, kto sa pozrie na jej feed.
Hnedý top s hlbokým výstrihom, ktorý zvýraznil jej siluetu, pritiahol zrak mnohých fanúšikov. K tomu pridala elegantný čierny kabát ležérne prehodený okolo bokov, čím vytvorila nádherný kontrast hnedej s čiernou. Jej "glamúrový" make-up s definovanými riasami, upraveným obočím, jemným líčkovým odtieňom a hnedým lesklým rúžom krásne dopĺňal tón outfitu.
Mohlo by sa zdať, že na začiatku roka začína Kim teasovať fanúšikov, aby sa pripravili na nové kolekcie jej značky SKIMS. Nič však nenaznačuje, že by išlo o marketingový ťah. Kim to má totižto dobre premyslené a posty, týkajúce sa jej produktov vždy jasne komunikuje. Vyzerá to teda, že superhviezda len inšpiruje, dáva o sebe vedieť, mapuje terén pre prípadné promo toho, čo v roku 2026 chystá a tým by mali byť viaceré významné spolupráce SKIMS s ďalšími veľkými hráčmi na trhu s oblečením.
