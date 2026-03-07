Operácie v suteréne rodinného domu: Veterinárka bez licencie a mrazivé svedectvá majiteľov zvierat!

HNÚŠŤA - Nenápadný rodinný dom v Hnúšti sa stal miestom, kam sa mnohí majitelia domácich miláčikov boja čo i len pozrieť. Dôchodkyňa Anna tu už 17 rokov prevádzkuje ilegálnu veterinárnu ambulanciu. Hoci nie je členkou komory a nemá oprávnenie, naďalej vykonáva chirurgické zákroky, predpisuje lieky a podľa svedectiev majiteľov má na svedomí aj svojvoľné usmrcovanie zvierat, ktoré sa z jej rúk už nikdy nevrátili.
Ako odhalila relácia STVR Reportéri, Anna síce vlastní diplom z veterinárneho lekárstva, no to je všetko, čo ju oprávňuje k výkonu profesie. Už 17 rokov nie je členkou Komory veterinárnych lekárov (KVL) SR, čo znamená, že nemá legálne právo ordinovať ani vystavovať doklady. Napriek tomu ju ľudia stále vyhľadávajú – často preto, že ordinuje cez víkendy či neskoro večer, kedy je bežná konkurencia zatvorená.
Štáb STVR si jej „služby“ overil na vlastnej koži. Po telefonickom dohovore ich veterinárka čakala pred rodinným domom. V ambulancii v suteréne sa im prezentovala osvedčením, ktoré je už roky neplatné. Jej liečebné metódy sú pritom prinajmenšom podozrivé – okrem klasických zákrokov sa pochválila aj liečbou „veľmi ťažkých prípadov pomocou pijavíc“.
Mačka s otravou krvi a stratené životy
Skúsenosti klientov sú mrazivé. Manželský pár dal u „doktorky“ sterilizovať svoju mačku, za čo zaplatili 50 eur bez akéhokoľvek dokladu. Na druhý deň bolo zjavné, že niečo nie je v poriadku. „Celý dom začal zapáchať, ako jej to všetko začalo hnisať,“ uviedli. Mačka podľa nich dostala otravu krvi a len vďaka včasnému zásahu iného veterinára prežila.
Iní majitelia však také šťastie nemali. Objavujú sa svedectvá o zvieratách, ktoré po návšteve ambulancie jednoducho „zmizli“ alebo boli podľa slov veterinárky „utratené“, pretože boli choré.
Najzávažnejšou otázkou zostáva, ako sa veterinárka dostáva k liekom, ktoré sú prísne viazané na špeciálne povolenia. Veterinárka pritom sama priznala, že operuje a používa narkotiká, čo je podľa odborníkov jasné protiprávne konanie. Anna však akékoľvek obvinenia z nelegálnej činnosti alebo ubližovania zvierat rázne odmieta a označuje ich za „hlúposť“.
Ako sa vyhnúť čiernym ambulanciám
Polícia v minulosti trestné stíhanie odmietla s odôvodnením, že jej činnosť nebola „sústavná“ a chýbal úmysel. Odborníci však krútia hlavou. „Pôsobiť tak dlho na trhu ilegálne, to si myslím, že je prekročenie všetkých pravidiel a hlavne veterinárnej etiky,“ uviedol bývalý riaditeľ Štátnej veterinárnej správy Jozef Bíreš.
Komora veterinárnych lekárov SR apeluje na majiteľov zvierat, aby si každého veterinára vopred preverili. Zoznam členov je dostupný online a návšteva neregistrovaného lekára je hazardom so životom domáceho miláčika.