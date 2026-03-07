KDH postaví troch kandidátov: Majerský obhajuje Prešovský kraj, Janckulík a Gurbáľová zabojujú o Žilinský a Košický kraj

RUŽOMBEROK – Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) postaví v jesenných spojených regionálnych voľbách troch kandidátov za predsedov samosprávnych krajov. Predseda hnutia Milan Majerský sa pokúsi obhájiť post šéfa Prešovského samosprávneho kraja (PSK). V Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) bude kandidovať Igor Janckulík a v Košickom samosprávnom kraji (KSK) Lucia Gurbáľová. Kandidátom na primátora Prešova bude Rastislav Mochnacký. Odsúhlasila to Rada KDH na svojom sobotnom zasadnutí, ktoré predchádzalo rokovaniu celoslovenského snemu v Ružomberku. Informoval o tom na brífingu Majerský.
Pre Majerského to bude tretia kandidatúra na post predsedu PSK, dve predchádzajúce boli úspešné. Janckulík sa neúspešne pokúšal o zvolenie za predsedu ŽSK v roku 2022. Pre Gurbáľovú to bude premiérová kandidatúra na županský post v KSK.
„Odpich do národných volieb sú tieto komunálne a regionálne voľby. Tam chceme postaviť základ, aby ďalší úspech, ktorý k tomu bude viesť a smerovať, boli práve národné voľby, kde chceme byť nielen súčasťou parlamentu, ale aj vládnej koalície,“ zdôraznil Majerský.
Termín volieb potvrdený
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa majú konať 24. októbra. Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil, pre TASR však potvrdil, že sa budú konať v tomto termíne.