Desivé varovanie z Česka: Nejazdite do TEJTO dovolenkovej destinácie! Hrozí tam nákaza smrteľnou chorobou

PRAHA - Z exotického raja sa vracajú aj s vážnou infekciou. Zdravotníci upozorňujú, že medzi turistami z Európy pribúdajú prípady nebezpečnej horúčky dengue – a Maldivy patria medzi miesta, kde sa nákaza objavila.
Z vysnívanej dovolenky s vírusom
Cesta na Maldivy je pre mnohých symbolom luxusnej dovolenky, no zdravotníci teraz upozorňujú na nepríjemné riziko. Podľa údajov zdravotníckych autorít sa práve z tejto obľúbenej turistickej destinácie vracajú cestovatelia s vírusovou horúčkou dengue.
U niektorých európskych turistov, vrátane Čechov, sa po návrate potvrdila infekcia. Upozornenie vydal český Štátny zdravotný ústav, ktorý zaznamenal nárast prípadov práve medzi ľuďmi, ktorí na Maldivách trávili dovolenku.
Maldivy, ostrovný štát ležiaci v Indickom oceáne v južnej Ázii, patria medzi vyhľadávané tropické destinácie. Práve tropické prostredie však vytvára ideálne podmienky pre šírenie ochorení prenášaných komármi.
Desiatky prípadov už aj medzi Čechmi
Od začiatku roka evidujú zdravotníci v Česku už 35 prípadov horúčky dengue. Až dvadsať z nich súvisí s pobytom na Maldivách, informuje portál TN.cz.
Najviac infikovaných turistov sa vrátilo z ostrova Ukulhas, kde zdravotníci zaznamenali lokálne ohnisko nákazy. Ďalšie prípady sa spájajú s pobytmi na ostrovoch Dhigurah, Thoddoo, Maafushi a Rasdu.
Cestovatelia často navštívili počas dovolenky viacero ostrovov, preto nie je vždy možné presne určiť miesto, kde k nákaze došlo. Zaznamenané boli aj prípady, keď vírus zasiahla viacerých členov jednej rodiny, ktorí trávili dovolenku v rovnakej oblasti.
Vírus šíria komáre v tropických oblastiach
Horúčka dengue patrí medzi vírusové ochorenia prenášané komármi. Najčastejšie ju prenášajú druhy Aedes aegypti a Aedes albopictus. Tieto komáre sa nakazia pri nasávaní krvi infikovanej osoby a následne môžu vírus preniesť na ďalších ľudí.
Najviac aktívne bývajú najmä pri svitaní a za súmraku, no bodajú aj počas dňa, predovšetkým v tieni. Ich typickou črtou je, že uprednostňujú ľudskú krv.
Výskyt dengue je typický najmä pre tropické a subtropické oblasti. Medzi rizikové regióny patrí južná a juhovýchodná Ázia, Oceánia, Austrália, Afrika, Stredná a Južná Amerika aj karibské ostrovy.
Prípady pribúdajú po celom svete
Podľa verejne dostupných údajov bolo len počas januára v regiónoch Ameriky, Afriky a západného Pacifiku zaznamenaných viac ako 100-tisíc prípadov horúčky dengue. Zároveň bolo v 39 krajinách hlásených viac než desať úmrtí spojených s týmto ochorením.
Nebezpečenstvo spočíva aj v tom, že človek môže dengue dostať opakovane. Práve pri druhej infekcii hrozí výrazne ťažší priebeh choroby a v extrémnych prípadoch môže skončiť aj smrťou.