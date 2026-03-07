Trump oznámil založenie vojenskej koalície: 17 krajín spojí sily proti drogovým kartelom na západe

MIAMI - Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil založenie novej vojenskej koalície zameranej na „odstránenie kartelov“ zo západnej pologule. Členstvo v nej podľa jeho slov formálne potvrdilo zatiaľ 17 krajín, píšu o tom agentúry AFP, AP a Reuters.
Latinskú Ameriku vyzval na boj proti kartelom
Šéf Bieleho domu to oznámil na sobotňajšom stretnutí s lídrami latinskoamerických krajín v meste Doral na Floride. Vyzval ich, aby s pomocou svojich armád podnikli kroky proti kartelom obchodujúcim s drogami a medzinárodným gangom, ktoré podľa jeho slov predstavujú „neprijateľnú hrozbu“ pre bezpečnosť celej pologule.
„Jediný spôsob, ako poraziť týchto nepriateľov, je použiť silu našich armád. Musíme použiť našu armádu. Vy musíte použiť svoju armádu,“ povedal Trump latinskoamerickým lídrom s odkazom na koalíciu vedenú USA, ktorá bojovala proti Islamskému štátu na Blízkom východe.
Kritika Kuby a jej režimu
Trump sa opätovne vyjadril aj ku Kube. „Postarám sa o Kubu. Nemajú peniaze, nemajú ropu. Majú zlú filozofiu, majú zlý režim, ktorý je zlý už dlho. Kuba je v posledných chvíľach svojho života,“ vyhlásil americký prezident.
Podľa Trumpa chce Kuba uzavrieť so Spojenými štátmi dohodu a rokuje o nej s ním a s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. „Chcú rokovať a rokujú s Marcom, so mnou a niektorými ďalšími a myslím si, že dohoda s Kubou by sa dala dosiahnuť veľmi ľahko,“ uviedol.
Summit „Štít Amerík“ po Madurovej operácii
Biely dom summit latinskoamerických lídrov s Trumpom nazval „Štít Amerík“. Uskutočnil sa viac ako dva mesiace po tom, čo americké špeciálne jednotky počas operácie vo Caracase zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a previezli ho pred súd v New Yorku.
Na stretnutí s Trumpom sa zúčastnili konzervatívni pravicoví lídri z Argentíny, Bolívie, Čile, Kostariky, Dominikánskej republiky, Ekvádoru, Salvádoru, Guyany, Hondurasu, Panamy, Paraguaja a Trinidadu a Tobaga.