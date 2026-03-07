Kavaschová zostala pri pohľade na Beccin pupok zhrozená. (Zdroj: STVR)
BRATISLAVA - Moderátorka Katarína Becca Balážiová sa rozhodla odhaliť svoju telesnú anomáliu – no takúto reakciu určite nečakala. Keď si zodvihla blúzku, herečka Dominika Kavaschová vypleštila oči a preľaknuto zvolala.
Katarína Becca Baláživoá bola v relácii Záhady tela úplným nováčikom. Keď ju moderátor Marián Miezga vyzval, aby odhalila svoju telesnú záhadu, okamžite spustila. „Tých záhad mám niekoľko. Napríklad môj pupok sa už objavil v rapovej skladbe. V texte sa spieva, že všetci sa na mňa pozerajú ako na Beccin pupok,“ bonzla na seba známa moderátorka.
Herečka Dominika Kavaschová sa toho hneď chytila a s úsmevom ju vyzvala: „Ukáž ho!“ Becca najskôr reagovala mierne rezervovane: „Nemyslím si, že môj pupok je nejako zvláštny.“ Ale Dominika to nevzdala a niekoľkokrát ešte Beccu šťuchla s tým, aby ospevovaný pupok odhalila. Moderátorka jej túto túžbu splnila a vytiahla si blúzku. Reakciu, ktorá prišla ale určite nečakala. „Ježiši kriste!“ vystrašene zvreskla herečka. Čo ju tak zaskočilo?
Nenechajte si ujsť množstvo ďalších zábavných momentov už v sobotu 7.3. o 20.30 h na Jednotke v relácii Záhady tela! V štúdiu si svoje znalosti o ľudskom tele tentokrát preverí štvorica: Katarína "Becca" Balážiová s Lukášom Adamcom a Dominika Fischer Kavaschová s Danielom Žulčákom.
Známa moderátorka sa pred kamerami odviazala: Nadvihla si blúzku a… Ježiši kriste, skríkla Kavaschová (Zdroj: STVR)
