Slávna speváčka privítala na svet tretie dieťa: Vynosila jej ho náhradná matka!

LOS ANGELES - Popová speváčka Meghan Trainor prežíva jedno z najšťastnejších období svojho života. Spolu s manželom, hercom Darylom Sabarom, privítali na svete tretie dieťa.
Americká popová speváčka Meghan Trainor a jej manžel, herec zo Spy kids Daryl Sabara, prežívajú jedno z najkrajších období svojho života. Ich rodina sa rozšírila o piateho člena – dcérku, ktorú im na svet priviedla náhradná matka. Tretie spoločné dieťa páru, dievčatko s menom Mikey Moon Trainor, sa narodilo 18. januára 2026. Radostnú novinku oznámila speváčka o dva dni neskôr prostredníctvom sociálnych sietí, kde sa poďakovala všetkým, ktorí sa na tejto ceste podieľali.
„Naše dievčatko Mikey Moon Trainor konečne prišlo na svet vďaka našej neuveriteľnej, superženskej náhradnej mame,“ uviedla Trainor. „Budeme navždy vďační všetkým lekárom, sestrám a tímom, ktoré tento sen umožnili. Počas tejto cesty sme viedli nekonečné rozhovory s našimi lekármi a toto bol pre nás najbezpečnejší spôsob, ako môžeme ďalej rozširovať našu rodinu.“ Nový prírastok priniesol radosť celej rodine, vrátane starších bratov Rileyho (4) a Barryho (2), ktorí sa na sestričku veľmi tešili. Podľa speváčky sa na jej príchode podieľali aj oni.
„Sme bez seba od lásky k tomuto vzácnemu dievčatku. Riley a Barry sa veľmi tešili, dokonca jej mohli vybrať druhé meno. Teraz si užijeme rodinný čas,“ dodala. Meghan Trainor a Daryl Sabara sú manželmi od roku 2018 a už od začiatku vzťahu otvorene hovorili o túžbe po veľkej rodine. Držiteľka Grammy sa nikdy netajila tým, že materstvo je pre ňu jednou z najdôležitejších životných rolí. Už v minulosti priznala, že si želá mať viac detí a že každé z nich ju mení k lepšiemu.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%