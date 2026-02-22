TAJNÁ oslava speváčky Rihanny: Narodeniny ako z filmu!

LOS ANGELES - Hollywoodsky miláčik A$AP Rocky dal svetu ďalší dôvod klebetiť o ich milostnom živote, keď pre svoju partnerku Rihannu pripravil tajnú oslavu k jej 38. narodeninám v Santa Monice. A zatiaľ čo svet špekuluje o tom, či sú už právne manželmi, oni dvaja si jednoducho užívajú svoj život, lásku a rodinu. A každá takáto párty iba pridáva ďalšiu kapitolu do ich hollywoodskej romance.
Namiesto obyčajnej večere alebo bežného darčeka Rocky zariadil kompletnú prekvapovaciu narodeninovú párty v elegantnej talianskej reštaurácii Giorgio Baldi – mieste, ktoré sa pre pár stalo obľúbeným romantickým útočiskom.
Podľa svedkov bola miestnosť plná farebných balónov s nápisom "Happy Birthday", farebných dekorácií a baby blue stola s kvetinovými stredmi, čo vytvorilo nezabudnuteľnú atmosféru pre nežného oslávenca. Rihanna zažiarila v priehľadných čiernych šatách s kožušinovým kabátom a topánkami so štýlovými podpätkami, zatiaľ čo Rocky dorazil v neformálnom, ale cool outfite – kockovaná košeľa a béžové nohavice.
Rocky a Rihanna tvoria pár už od roku 2020 a ich vzťah je dnes jedným z najstabilnejších v celej šoubiznisovej džungli. Za tento čas spolu splodili tri deti, synov RZA (3) a Riot (2) a malú dcéru Rocki (3 mesiace). Rocky sa v minulosti počas interview žartovne vyjadroval k otázkam o manželstve: „Ako viete, že už nie som manžel?” s úsmevom povedal, keď sa ho pýtali, či plánujú svadbu.
Takéto výroky rozpútali medzi fanúšikmi obrovský rozruch a špekulácie, že možno sa už stali manželmi tajne! Rihanna naopak často hovorila otvorene o tom, ako miluje rodičovstvo a domáci život. Taktiež priznáva, že je pre ňu hľadanie rovnováhy medzi kariérou a materstvom náročné, ale krásne.
Rocky sa nikdy nehanbil hovoriť, čo cíti. V jednom rozhovore dokonca povedal, že doma to nie je o práci, ale o rodine: „Keď prídeš domov, je to o rodine. Je to o tvojom vzťahu... a nie o tom všetkom ostatnom.” Takéto výroky len dokresľujú obraz ich vzťahu ako nielen romantického, ale aj pekného partnerstva dvoch umelcov, ktorí sa vzájomne podporujú.
