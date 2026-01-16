A$AP Rocky si pustil jazyk na špacír: Randiť s Rihannou ma donútila moja mama

LOS ANGELES - A$AP Rocky priznal, že to bola práve jeho matka, kto ho presvedčil, aby začal randiť s Rihannou dávno predtým, ako sa tí dvaja dali dokopy. A že "pani máma" mala pravdu, dokazuje ich prekvitajúci vzťah a neustále sa rozrastajúca rodina. Rihannin partner dávkuje informácie z ich spoločného života postupne, zato šťavnato.
Matky vždy vedia najlepšie! Rihannin partner A$AP Rocky prezradil, že jeho matka Renee Black mu odporučila, aby začal chodil s Rihannou dávno predtým, než sa stala jeho milostnou priateľkou a matkou jeho detí.
„Moja matka hovorila veci ako: ‚Viem, že sa ti páči dievča, s ktorým práve teraz si‘ — nebudem hovoriť žiadne mená — "ale chcem, aby si bol s RiRi," povedal vo štvrtkovom vydaní relácie Popcast od The New York Times.
„A ja na to: ‚Mami, prečo to stále hovoríš? To dievča ma takto vôbec nechce,‘“ pokračoval. „Matky vedia najlepšie,“ povedal neskôr a dodal: „Som vďačný, že [Rihanna] prišla do môjho života práve vtedy, pretože kedykoľvek skôr, som na také niečo nebol pripravený. A myslím si, že ani ona.“
Rihanna a A$AP Rocky boli kamarátmi takmer celú dekádu predtým, ako sa v roku 2020 dali dokopy. Vždy si dobre rozumeli, vedeli sa spolu smiať, uťahovať si jeden z druhého. Jeho otec je z Barbadosu, odkiaľ pochádza aj Rihanna, takže tam rapper má rodinu z oboch strán. Narodili sa v tom istom roku. A ako priznal, existuje veľké množstvo maličkostí, ktoré majú podobné. A dnes sa smejú na tom, ako boli ich životy prepletené už predtým, než sa z nich stala rodina. A ktovie, tri deti im vraj nestačia...
