POHREB Brigitte Bardot (†91): Lúčne kvety, miesto rakvy prútený KOŠÍK a... Uff, takto to NECHCELA!

SAINT-TROPEZ - Krátko po Vianociach svet zasiahla mimoriadne smutná správa. Vo veku 91 rokov zomrela ikona 50. a 60. rokov minulého storočia, Brigitte Bardot. Dnes sa vo francúzskom Saint-Tropez konala posledná rozlúčka. Smútoční hostia nosili lúčne kvety, ikonu pochovávali v prútenom košíku, ale... Jej posledné prianie nevypočuli!
Svet sa lúči s Brigitte Bardot (†91): PRÍČINA SMRTI známa... Manžel ju odhalil v deň pohrebu!
Posledná rozlúčka s hviezdou Brigitte Bardot prebehla dnes v Saint-Tropez, kde strávila posledné roky svojho života. Nadácia zosnulej herečky ešte koncom roka oznámila, že po rozlúčke v kostole bude nasledovať súkromný pohreb v tomto meste na Francúzskej riviére. Toho sa zúčastnil aj herečkin jediný syn Nicolas (65), s ktorým mala celé desaťročia mimoriande komplikovaný vzťah.
Fotografi zachytili aj Brigittinu vnučku Theu s deťmi, okrem nej má ešte jednu vnučku, tú však na pohrebe nevideli. No a pohreb to bol naozaj netradičný. Namiesto bežnej drevenej rakvy, ikonu 50. a 60. rokov minulého storočia priviezli do katolíckeho kostola Notre-Dame-de-l´Assomption v prútenom košíku. Aj smútočné kytice boli jedinečné - namiesto tradičných ruží, nosili smútiaci lúčne kvety.
No jej posledné želanie vypočuté nebolo. Herečka chcela byť pochovaná vo svojej záhrade v La Madrague s jednoduchým dreveným krížom. „Radšej by som bola tam ako na cintoríne v Saint-Tropez, kde by dav idiotov mohol poškodiť hroby mojich rodičov a starých rodičov,“ povedala pred rokmi pre Le Monde. No napriek tomu bude pochovaná na mestskom cintoríne.