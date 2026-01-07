Streda7. január 2026, meniny má Bohuslava, Atila, zajtra Severín

Svet sa lúči s Brigitte Bardot (†91): PRÍČINA SMRTI známa... Manžel ju odhalil v deň pohrebu!

PARÍŽ - Francúzska filmová ikona Brigitte Bardotová podstúpila dve operácie v súvislosti s rakovinou predtým, ako v decembri podľahla tejto chorobe. Povedal to jej manžel v rozhovore pre týždenník Paris Match, ktorý bol uverejnený pred jej stredajším pohrebom. Informuje o tom tlačová agentúra AFP.

Herečka zvládla oba zákroky veľmi dobre, uviedol Bernard d'Ormale pre magazín, zatiaľ čo sa v juhofrancúzskom meste Saint-Tropez schádzali priaznivci Bardotovej na bohoslužbe a pohrebe. Keď herečka zomrela 28. decembra 2025 ako 91-ročná vo svojej vile La Madrague na Francúzskej riviére, príčinu jej smrti bezprostredne nezverejnili.

Herečka, ktorá sa po ukončení kariéry v prvej polovici 70. rokov až do konca svojho života venovala ochrane zvierat, sa v 80. rokoch vyliečila z rakoviny prsníka. Koncom vlaňajška ju dvakrát hospitalizovali. „Vždy sa chcela za každú cenu vrátiť do La Madrague, ale tam to bolo komplikovanejšie, najmä pre bolesti chrbta, ktoré neprestávali, ktoré ju trápili a vyčerpávali. Bolo to nepríjemné, aj keď bola pripútaná na lôžko. Napriek tomu však až do samého konca zostala pri vedomí a starala sa o osud zvierat,“ dodal d'Ormale, jej štvrtý manžel od roku 1992.

D'Ormale, bývalý politický poradca francúzskeho krajne pravicového politika Jeana-Marie Le Pena, nešpecifikoval, akým typom rakoviny Bardotová trpela. Herečka v roku 2018 vyhlásila, že si praje byť pochovaná v záhrade svojej vily, aby „davy idiotov“ nemohli šliapať po hroboch jej rodičov a starých rodičov, ktorí sú pochovaní na tom istom mieste, píše AFP.

