Hviezdny spevák (27) je vraj opäť ZADANÝ: Zbalil SEXI herečku (30)!

Shawn Mendes (Zdroj: SITA)
BRAZÍLIA - Shawn Mendes má zrejme po svojom boku novú lásku. Speváka zachytili so sexi herečkou!
Shawn Mendes sa po čase opäť dostal do centra mediálnej pozornosti. Tentoraz kvôli novému romániku, ktorý zachytili objektívy fotoaparátov pri brazílskom pobreží. Spevák bol videný s modelkou a herečkou Brunou Marquezine, ako sa vášnivo bozkávajú. Záber, ktorý sa objavil na fanúšikovskom Instagrame, sa rýchlo rozšíril po sociálnych sieťach.
Podľa portálu TMZ boli Mendes a Marquezine videní spolu už aj pred niekoľkými týždňami, keď cestovali cez brazílske letisko, čo ešte viac posilnilo dohady o novom vzťahu. Bruna Marquezine bola v minulosti spájaná s brazílskou futbalovou hviezdou Neymarom, s ktorým mala dlhodobý, no prerušovaný vzťah.