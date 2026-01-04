ZDRVUJÚCE slová slávnej speváčky: Jej dvojičky trpia závažným ochorením... DESIVÁ prognóza!

LONDÝN - Jesy Nelson prežíva najťažšie obdobie svojho života. Osem mesiacov po narodení dvojičiek otvorene prehovorila o tom, že jej dcéry Ocean Jade a Story Monroe trpia vážnym genetickým ochorením. Jej slová lámu srdce.
Speváčka Jesy Nelson sa po mesiacoch ticha rozhodla verejne prehovoriť o zdravotnom stave svojich dvojičiek. Osem mesiacov po ich narodení oznámila, že jej dcéry Ocean Jade a Story Monroe trpia závažným genetickým ochorením – spinálnou svalovou atrofiou. Bývalá členka skupiny Little Mix zdieľala emotívne video na Instagrame, v ktorom opísala náročnú cestu plnú strachu, neistoty a nekonečných nemocničných vyšetrení. Po najvyčerpávajúcejších troch či štyroch mesiacoch lekári stanovili diagnózu, ktorá celej rodine obrátila život naruby.
SMA je genetické nervovosvalové ochorenie, ktoré spôsobuje postupné ochabovanie svalov v dôsledku poškodenia motorických neurónov. Jesy so slzami v očiach vysvetlila, že choroba postihuje každý sval v tele – od nôh, rúk až po dýchanie a prehĺtanie a dodala, že v podstate časom zabíja svaly v tele. Speváčka otvorene priznala, aké vážne následky môže mať neliečené ochorenie: „Ak sa nelieči včas, očakávaná dĺžka života vášho bábätka nepresiahne dva roky.“ Lekári z londýnskej nemocnice rodinu pripravili aj na možnú budúcnosť dievčat.
Podľa ich odhadu pravdepodobne nikdy nebudú schopné chodiť ani získať späť silu v krku, takže budú zdravotne znevýhodnené. Napriek tomu Jesy nestráca nádej: „To najlepšie, čo môžeme teraz urobiť, je zabezpečiť im liečbu a dúfať v to najlepšie.“ Ocean Jade a Story Monroe sa narodili predčasne – v 31. týždni tehotenstva Po pôrode strávili niekoľko týždňov na jednotke intenzívnej starostlivosti pre novorodencov. Prvé varovné signály si všimla speváčkina mama, keď si uvedomila, že dievčatá sa hýbu menej, než je bežné. Objavili sa aj problémy s kŕmením, no spočiatku ich lekári pripisovali predčasnému pôrodu.
Po stanovení diagnózy nasledoval rýchly zásah. Jesy vysvetlila, že pri SMA je rozhodujúci čas: „Keď dievčatá dostali liečbu, všetko prebehlo veľmi rýchlo, pretože pri tomto ochorení je čas rozhodujúci.“ Zároveň priznala, že hoci liek na SMA neexistuje, absolvovaná liečba bola kľúčová: „Som za to nesmierne vďačná, pretože bez nej by zomreli.“ Posledné mesiace opísala ako fyzicky aj psychicky vyčerpávajúce.
Nemocnica sa pre ňu stala druhým domovom a sama sa musela naučiť vykonávať zdravotnícke úkony: „Mám pocit, že som sa musela stať zdravotnou sestrou, pretože ich musím pripájať na dýchacie prístroje a robiť veci, ktoré by žiadna mama nemala robiť so svojím dieťaťom.“ Napriek všetkému však verí v silu svojich dcér: „Skutočne verím, že moje dievčatá s tou správnou pomocou prekonajú všetky očakávania a dokážu veci, ktoré sa ešte nikdy nepodarili.“