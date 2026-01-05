Hviezda Let's Dance oznámila smutnú správu: Bojuje s RAKOVINOU!

LONDÝN - Lekárka Punam Krishan otvorene prehovorila o najťažšom období svojho života. Hviezda britskej verzie Let's Dance priznala, že jej diagnostikovali rakovinu prsníka.
Lekárka Punam Krishan, známa z britskej verzie súťaže Let's Dance, sa na sociálnych sieťach podelila o mimoriadne smutnú informáciu. Fanúšikom oznámila, že jej pred piatimi mesiacmi diagnostikovali rakovinu prsníka – správu, ktorá jej život obrátila naruby. Štyridsaťdvaročná lekárka priznala, že napriek dlhoročným skúsenostiam z medicíny ju nič nepripravilo na moment, keď sa sama ocitla v úlohe pacientky.
„Pred piatimi mesiacmi som počula slová, ktoré nikto nikdy nechce počuť: Máte rakovinu. Stále je pre mňa ťažké napísať túto vetu. Ale je to moja realita a moja pravda,“ napísala úprimne. Ako vysvetlila, celé roky sprevádzala pacientov a ich rodiny pri vážnych diagnózach, no osobná skúsenosť bola neporovnateľná. „Ten šok. Ten strach. Tá trauma. V tej chvíli znamenajú vedomosti len veľmi málo.“ Po potvrdení diagnózy sa rozhodla žiť zo dňa na deň a sústrediť sa na liečbu. „Počas liečby som si to nechávala pre seba, snažila som sa chrániť svoju energiu a predovšetkým – svoje deti,“ uviedla.
Najväčšou oporou jej bol manžel, rodina a najbližší priatelia. „Keď sa stane niečo takéto, veľmi rýchlo si uvedomíte, čo – a kto – má v živote skutočný význam.“ Dr. Krishan, ktorá pôsobí ako rezidentná lekárka v relácii BBC Morning Live, prezradila, že celý proces sa začal nenápadným, no znepokojujúcim pocitom. Práve ten ju prinútil konať a dať sa vyšetriť. „Liečbu som už absolvovala a zotavujem sa. Vďačná. Stále otrasená. Všetky tieto pocity môžu existovať naraz.“