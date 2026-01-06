UTAJENÁ smrť filmovej hviezdy (62): Preslávila ju rola v Scary Movie!

LOS ANGELES - Vo veku 62 rokov zomrela herečka známa z filmu Scary Movie. Zahrala si aj v klipe po boku Lady Gagy!
Vo veku 62 rokov zomrela Jayne Trcka, výrazná osobnosť svetovej kulturistiky a filmového sveta. Diváci si ju môžu pamätať najmä z parodického filmu Scary Movie z roku 2000, kde stvárnila učiteľku telesnej výchovy Mannovú a objavila sa po boku Anny Faris, Reginy Hall či Shannon Elizabeth. V televízii sa ešte objavila v populárnych reláciách a na filmovom plátne si zahrala vo viacerých snímkach počas prvých rokov nového milénia.
Nezabudnuteľná je aj jej úloha v hudobnom klipe Telephone z roku 2009, kde stvárnila jednu z policajtiek eskortujúcich Lady Gagu do väzenia. Jej úmrtie potvrdil úrad súdneho lekára v San Diegu, pričom presná príčina smrti zatiaľ nebola zverejnená. Podľa informácií, ktoré TMZ poskytol jej syn, Jayne Trcka zomrela už 12. decembra v San Diegu v Kalifornii. Rodina zároveň uviedla, že nemala známe zdravotné problémy ani vážnejšie ochorenie, ktoré by mohlo viesť k jej náhlemu úmrtiu.
Trcka patrila k ikonám kulturistickej scény 80. rokov, obdobia, ktoré sa často označuje za zlatý vek fitnessu. Jayne Trcka sa narodila vo februári 1963. Ešte pred vstupom do sveta kulturistiky sa venovala gymnastike a viacerým športom. Aj po tom, čo sa presadila ako herečka, zostala verná fitnessu a pracovala ako certifikovaná osobná trénerka. V posledných rokoch sa podľa dostupných informácií venovala práci v realitnom sektore v Kalifornii. Jej odchod zarmútil fanúšikov kulturistiky aj filmu po celom svete.