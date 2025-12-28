Pondelok29. december 2025, meniny má Milada, Nátan, zajtra Dávid

Karlos sa ohadzoval miliónmi, jeho manželka vo finančných problémoch? Krutá FACKA pre Lelu!

PRAHA – Také Vianoce by nechcel mať nikto! Vémola ich strávil vo väzení, snaha jeho ženy hovoriť s mužom aspoň na Štedrý deň bola zamietnutá. Riešiť bude musieť aj finančnú situáciu.

Lela Vémola nie je v jednoduchej životnej situácii. Po tom, čo jej manžela Karlosa zadržali a vzali do väzby, ostala na deti a rodinu sama. Riešiť bude musieť aj finančnú situáciu. A práve ohľadom tejto otázky sa na sociálnych sieťach objavili žarty na jej adresu, Lela preto cítila potrebu sa k tomu vyjadriť: „Dobrý deň, na sociálnych sieťach sa šíri neprimeraný žart o zbierke na moju osobu. Chcem vás uistiť, že žiadna zbierka pre mňa sa nekoná ani konať nebude, preto prosím, aby ste týmto informáciám neprikladali žiadnou váhu,“ prosí Lela svoje okolie a zároveň ďakuje všetkým, ktorí ju podporujú a posielajú jej milé správy. 


„Chcela by som úprimne poďakovať všetkým za veľké množstvo správ, komentárov a prejavov podpory. Vaše slová mi dodávajú silu v tomto náročnom období a veľmi si ich vážim. Robím všetko pre to, aby som zostala silná. Ďakujem z celého srdca,“ napísala Lela, ktorá len nedávno riešila zdravotné problémy svojho najmladšieho syna Arnieho a vzápätí prechádzala s Karlosom vážnou vzťahovou krízou. Napriek vyhroteným vzťahom s ním chcela telefonovať, dostala však pomyselnú facku - nebolo jej to umožnené. S Karlosom zatiaľ nemala možnosť hovoriť,“ potvrdila pre Blesk.cz manažérka rodiny Vémolovcov Andrea Flendrová. Podľa nej by Lela mala byť momentálne aj s deťmi u svojich najbližších. „Lela bola spoločne s deťmi prevezená k jej príbuzným,“ povedala.

Vémola v posledných mesiacoch investoval peniaze do nemovitostí. „Bytovku na Proseku som si zaobstaral za 27 miliónov. Je tam osem bytov a dva nebyty,“ povedal v podcaste Realitní bubliny s tým, že mesačne spláca závratných 165 tisíc korún. Tým však neskončil. „Kúpil som nejaké pozemky v Mladé Boleslavi, v Bakově. Kúpil som v Úpici nejakých jedenásť bytov, premýšľam o ďalších,“ povedal Vémola, ktorý je momentálne vo väzbe kvôli údajným drogovým deliktom, za ktoré mu hrozí až 18 rokov za mrežami. Zápasník vinu odmieta.
 

Viac o téme: Karlos VémolaLela Vémola
