Mníchovská paralela, ktorá DESÍ: Putin chce zopakovať osud Československa v roku 1938, varuje Zelenskyj

MNÍCHOV - Ruský prezident Vladimir Putin dúfa, že by mohol zopakovať Mníchov a získať časť Ukrajiny, rovnako ako nacistický diktátor Adolf Hitler získal v roku 1938 časť Československa. V prejave na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii to dnes povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vo svojom prejave kritizoval Rusko, ale napríklad aj Irán, ktorý Moskve dodáva drony Šáhed, alebo maďarského premiéra Viktora Orbána. Poďakoval naopak spojencom za podporu, zvlášť zdôraznil českú muničnú iniciatívu.
"Putin dúfa, že zopakuje Mníchov. Ale nie Mníchov 2007, kedy hovoril iba o rozdelení Európy, ale Mníchov 1938, keď predchádzajúci Putin začal rozdeľovať Európu v skutočnosti," povedal Zelenskyj v prejave na konferencii. Ruský prezident vystúpil naposledy na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii práve v roku 2007. V prejave vtedy okrem iného ohlásil zámer mocenského návratu Ruska.
Putin by bol rád cárom
V bavorskej metropole sa v roku 1938 zišli Hitler a zástupcovia Talianska, Francúzska a Británie Benito Mussolini, Édouard Daladier a Neville Chamberlain a podpísali takzvanú mníchovskú dohodu, na základe ktorej muselo Československo odstúpiť svoje pohraničie, obývané prevažne nemecky hovoriacim obyvateľstvom. Neskôr nacistické Nemecko obsadilo aj Čechov a Moravu a zriadilo protektorát.
Putin by podľa Zelenského rád bol cárom, ale v skutočnosti je "otrokom vojny". "Cena, ktorú Rusko za kilometer štvorcový platí, je 156 vojakov," povedal. Ukrajina podľa neho dúfa, že mierové rokovania budú úspešné, nevidí ale z ruskej strany záujem o mier. V doterajších rokovaniach navyše vníma americkú snahu vynútiť na Ukrajine ústupky, ale žiadnu snahu vynútiť ústupky na Rusku. "Rusko nesmie dostať nádej, že mu invázia prejde," zdôraznil. Vyzval, aby Ukrajina dostala silné bezpečnostné záruky, a to pred podpisom akejkoľvek dohody s Ruskom. Múdre podľa neho nie je, aby Ukrajina, ktorá teraz disponuje najsilnejšou európskou armádou, zostávala mimo NATO.
Kritizoval Rusko
Zelenskyj podľa očakávania v podstatnej časti prejavu kritizoval Rusko, ktoré pred takmer štyrmi rokmi začalo inváziu na Ukrajinu. Povedal okrem iného, že na Ukrajine už nie je jediná elektráreň, ktorú by ruské vzdušné útoky nezničili. Kritizoval ale tiež iránsky režim, ktorý podľa neho musí skončiť, okrem iného preto, že dodáva Moskve drony Šáhed. Len v januári podľa Zelenského útočilo z Ruska na Ukrajinu 6000 dronov.
Kritiku si vyslúžil tiež maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý často kritizuje či dokonca blokuje pomoc Európskej únie Ukrajine či prijatie niektorých protiruských sankcií. Ukrajina podľa Zelenského bráni Európu, a preto "dokonca aj Viktor môže rozmýšľať o tom, ako si nechať narásť brucho, a nie o tom, ako nechať narásť svoju armádu, aby zabránil ruským tankom vrátiť sa do ulíc Budapešti".
Opakovane ďakoval spojencom
Zelenskyj tiež opakovane ďakoval v prejave spojencom vrátane Spojených štátov a Európy. Výslovne spomenul tiež muničnú iniciatívu, ktorú zorganizovala Česká republika a ktorá zabezpečuje dodávky delostreleckej munície pre Ukrajinu. Priamo poďakoval českému prezidentovi Petrovi Pavlovi, ktorý sedel v hľadisku. Nový český premiér Andrej Babiš a ďalší predstavitelia novej českej vládnej koalície pôvodne hovorili o tom, že iniciatívu zrušia. Nakoniec do nej ale Praha iba prestane prispievať peniazmi a iniciatíva bude pokračovať.
V panelovej diskusii, ktorá nasledovala po prejave, Zelenskyj povedal, že je ochotný usporiadať prezidentské voľby na Ukrajine, ak k tomu dostane dva mesiace prímeria. "Zabezpečte nám prímerie. Prezident Trump to dokáže: donúťte Putina, docielite prímerie. Potom náš parlament zmení zákon a pôjdeme k voľbám," povedal. Americký prezident Donald Trump podľa médií na Zelenského tlačí, aby usporiadal prezidentské voľby. Ukrajinská ústava však neumožňuje vypísať voľby, keď je krajina vo vojnovom stave.