Mesiáš z Hviezdoslavovho námestia? Družstvo ROD sľubuje rozprávkové bohatstvo, odborníci dvíhajú varovný prst

BRATISLAVA – Slovenskom otriasa bizarný prípad skupiny, ktorá podľa odborníkov balansuje na hrane spirituality a ekonomického hazardu. Slovenské podielové družstvo ROD sľubuje svojim členom doživotné renty vo výške 1 500 eur a zázračné oddlženie, pričom operuje s netradičnými naratívmi o slovanskom Ježišovi či tajomnom mesiášovi z východu. Kým sa lídri hnutia prezentujú domnelými triliónmi, štátne inštitúcie a bezpečnostní analytici pred aktivitami skupiny dôrazne varujú.

Na činnosť družstva upozornila televízia STVR v relácii Reportéri. Subjekt ROD, ktorý sa prezentuje aj pod hlavičkou „Zlatá éra“, prichádza s radikálnym výkladom histórie a náboženstva. Podľa ich interpretácie bol Ježiš Kristus v skutočnosti biely hierarcha a Slovan menom Radomír. Týmto sa však duchovný mix nekončí – členovia majú veriť v príchod nového mesiáša, ktorého nazývajú „Biely duchovný chlapec“ alebo „Cár cárov“.

Tým má byť podľa vyjadrení hnutia istý Alexander Nikolajevič Paramonov, o ktorom tvrdia, že zachránil svet pred vojnou a z úzadia riadi svetové procesy. Podľa religionistu Michala Puchovského ide o pokus o legitimizáciu hnutia cez alternatívnu mytológiu, ktorá môže v ľuďoch vzbudzovať pocit výnimočnosti. Bezpečnostný analytik Radovan Bránik dopĺňa, že ide o zmes panslovanských myšlienok a konšpirácií, ktoré môžu navodzovať dojem nadradenosti určitého spoločenstva.

Trilióny eur v dvoch kanceláriách

 

Ekonomické proklamácie hnutia pôsobia podľa analytikov nereálne. Družstvo verejne deklaruje, že prevzalo kontrolu nad svetovým finančným systémom s aktívami v hodnote jeden trilión eur v zlate. Na Slovensku dokonca používajú označenie „Národná banka SPDR“.

Hoci operujú s astronomickými číslami, realita má podľa zistení STVR iný rozmer. „Svetová banka“ aj samotné družstvo sídlia v dvoch kanceláriách na Hviezdoslavovom námestí v centre Bratislavy. Navyše, predseda predstavenstva Emil Skirkanič, ktorého členovia oslovujú „Jeho výsosť“, v minulosti čelil dlhom a exekúciám. Skirkanič sa vyjadril, že svoje záväzky prestal platiť zámerne v rámci „práva na vzdor“ a svoj súkromný život oddeľuje od fungovania družstva.

K aktivitám hnutia sa opakovane vyjadruje Národná banka Slovenska (NBS), ktorá sa od nich ostro dištancuje. NBS upozorňuje, že subjekt nemá povolenie na bankovú činnosť. „NBS sa dôrazne ohradzuje voči používaniu označení banka, národná banka alebo platobný systém. Tieto označenia môžu navodzovať dojem, že ide o finančnú inštitúciu alebo že existuje nejaké spojenie s NBS,“ varuje hovorca Peter Majer s tým, že tieto označenia sú zákonom vyhradené len pre licencované subjekty.

Svojim podielnikom družstvo sľubuje mesačnú rentu 1 500 eur. Podľa dostupných informácií však tieto prostriedky nevyplácajú v zákonnom platidle, ale vo vlastnej mene – korune RODA. Tá je však mimo ich vlastného uzavretého systému nepoužiteľná.

„Štát má monopol na to, aby určoval, aká mena môže byť platidlom. V prípade, že si niekto vymyslí vlastnú menu, jej hodnota nie je verifikovaná,“ vysvetlil bezpečnostný analytik s tým, že takéto transakcie predstavujú problém aj pre daňový systém.

NBS preto dôrazne odporúča verejnosti, aby si pred akoukoľvek spoluprácou s finančným subjektom preverili, či sa nachádza v oficiálnych registroch na webe národnej banky. Hoci polícia v minulosti niektoré trestné oznámenia odmietla, ekonomickí experti radia k maximálnej obozretnosti.

Renta v pochybnej mene

Svojim „podielnikom“ družstvo sľubuje mesačnú rentu 1 500 eur. Háčik je však v tom, že peniaze zatiaľ nevyplácajú v eurách, ale vo vlastnej mene – korune RODA. Tá je však mimo ich vlastného uzavretého systému bezcenná.

„Štát má monopol na to, aby určoval, aká mena môže byť platidlom. V prípade, že oni si vymysleli nejakú vlastnú menu, jej hodnota nie je žiadnym spôsobom verifikovaná. To predstavuje najväčší problém pre daňový systém a pre daňový úrad, pretože všetky transakcie bez ohľadu na to, v akej mene sú vedené, musia podliehať nejakej forme dane,“ vysvetlil bezpečnostný analytik.

NBS odporúča spotrebiteľom a aj širokej verejnosti, aby si pred každou spoluprácou s finančným subjektom overili, či sa tento subjekt nachádza v registroch NBS,“ dodal hovorca NBS.

