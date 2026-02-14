Sobota14. február 2026, meniny má Valentín, zajtra Pravoslav

Hviezda (34) Markízy OPÄŤ pred súdom: ODSÚDENÝ za obťažovanie 14-ročného dievčaťa... Toto je TREST!

Josef Kůrka v reality šou Survivor Zobraziť galériu (11)
Josef Kůrka v reality šou Survivor (Zdroj: Voyo)
© Zoznam/sk © Zoznam/sk

PRAHA - Hviezda markizáckej reality šou Survivor, Josef Kůrka už niekoľko mesiacov čelí vážnym obvineniam. Už v októbri minulého roka sa postavil pred Okresný súd v Kladne v prípade obťažovania len 14-ročného dievčaťa. Vtedy sa proti rozsudku odvolal... A vo štvrtok 12. februára sa o prípade rozhodovalo na Krajskom súde na pražskom Smíchove. Výsledok je rovnaký... A takýto je Pepov trest!

Josef Kůrka, známy z markizáckej reality šou Survivor, sa prvýkrát pred súd postavil v októbri minulého roka. Vtedy o prípade rozhodoval Okresný súd v Kladne. Podľa obžaloby mal Pepa od štnásťročného dievčaťa vylákať pornografický materiál. Ako informoval portál Super.cz, súd vtedy konštatoval, že sa dopustil konania, ktoré smerovali k tomu, aby prinútil dieťa vyrobiť pornografické video. 

Známy markizák bol ODSÚDENÝ za obťažovanie 14-ročného dievčaťa: Takýto je jeho TREST! Prečítajte si tiež

Známy markizák bol ODSÚDENÝ za obťažovanie 14-ročného dievčaťa: Takýto je jeho TREST!

Hoci k dokonaniu skutku nedošlo, podľa rozsudku "úmyselne ohrozil rozumový, citový a mravný vývoj dieťaťa tým, že ho zvádzal k nemravnému životu". Tým spáchal prečin zneužitia dieťaťa na výrobu pornografie a ohrozovania výchovy dieťaťa. Okresný súd v Kladne preto uznal Kůrku vinným a uložil mu podmienečný trest odňatia slobody na osemnásť mesiacov so skúšobnou dobou tri roky a pokutu vo výške 60-tisíc českých korún. 

Vážne OBVINENIE hviezdy z obrazoviek Markízy: Mal OBŤAŽOVAŤ 14-ročné dievča! Prečítajte si tiež

Vážne OBVINENIE hviezdy z obrazoviek Markízy: Mal OBŤAŽOVAŤ 14-ročné dievča!

Proti tomuto rozsudku sa influencer odvolal a vo štvrtok 12. februára 2026 v tomto prípade zasadal Krajský súd na pražskom Smíchove. No obvinená hviezda si veľmi si nepolepšila... Rovnako, ako Okresný súd, aj ten Krajský totiž rozhodol o Kůrkovej vine, no namiesto 18 mesiacov podmienečne, mu uložil trest 20 mesiacov podmienečne s odkladom na tri roky a poškodenej musí zaplatiť nemajetkovú ujmu vo výške 60 tisíc českých korún. 

„Čo k tomu povedať, môj mobil bol čistý, hneď som ho poskytol expertum z kriminálky, niekoľkokrát mi zobrali Instagram, to stále opakujem. Naozaj som nič neurobil, nikomu nepísal,“ vyjadril sa pre Super.cz Kůrka, ktorý zvažuje ďalšie odvolanie, no obáva sa, že sa mu súd presvedčiť nepodarí. „Odvolanie je možné, ešte sa o tom poradíme. Pre mňa to nie je príjemné, neviem, či niečo zmôžem. Nemám väčšie eso v rukáve, poskytol som úplne všetko. Je to tak, ako to je,“ dodal známy Čech, ktorý mal 14-ročnému dievčaťu údajne poslať aj video, na ktorom masturbuje. 

Hviezda (34) Markízy OPÄŤ
Zobraziť galériu (11)
 (Zdroj: Voyo)

Viac o téme: Tv MarkízaSurvivorJosef Kůrka
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Josef Kůrka po tom,
Známy markizák bol ODSÚDENÝ za obťažovanie 14-ročného dievčaťa: Takýto je jeho TREST!
Domáci prominenti
Josef Kůrka po tom,
Vážne OBVINENIE hviezdy z obrazoviek Markízy: Mal OBŤAŽOVAŤ 14-ročné dievča!
Domáci prominenti
Josef Kůrka s partnerkou
Promi párik po "wellness" kritike opäť šokuje: Bizarná pocta synovi… Preboha!
spuntik.sk
Josef Kůrka s partnerkou
Drsná kritika promi páru: 19-dňové bábo nechali doma, išli na wellness... Hovädá!
spuntik.sk

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Galaprogram Manifest Trenčín 2026 EHMK
Galaprogram Manifest Trenčín 2026 EHMK
Správy
Majtánová si plní sny: Rozbehla spevácku kariéru a... duet s týmto známy spevákom?
Majtánová si plní sny: Rozbehla spevácku kariéru a... duet s týmto známy spevákom?
Prominenti
Centrum mesta Prešov ožilo Fašiangovými slávnosťami
Centrum mesta Prešov ožilo Fašiangovými slávnosťami
Správy

Domáce správy

Nové DETAILY v prípade
Nové DETAILY v prípade vraždy Jany a Emky (†11): Tragédii predchádzala hádka! Desivé, čo urobil muž po vraždách
Domáce
Mesiáš z Hviezdoslavovho námestia?
Mesiáš z Hviezdoslavovho námestia? Družstvo ROD sľubuje rozprávkové bohatstvo, odborníci dvíhajú varovný prst
Domáce
Tomáš Taraba
Obnova výroby hliníka na spadnutie: Štát finalizuje memorandum so Slovalcom, oznámil Taraba
Domáce
Na Slovensku zaočkovali viac ako 4 200 ukrajinských detí povinnými vakcínami – vieme, proti čomu
Na Slovensku zaočkovali viac ako 4 200 ukrajinských detí povinnými vakcínami – vieme, proti čomu
Regióny

Zahraničné

Moderný raketový systém Chunmoo
Severská krajina hrozí Moskve: Dokáže ničiť ruské sily! Nasadí nový raketový systém, doletí až k Murmansku
Zahraničné
Nebezpečenstvo v dovolenkovom raji:
Nebezpečenstvo v dovolenkovom raji: Vyčíňa VÍRUS, na ktorý neexistuje liek! Vydali varovanie 2. stupňa
Zahraničné
FOTO Volodymyr Zelenskyj
Mníchovská paralela, ktorá DESÍ: Putin chce zopakovať osud Československa v roku 1938, varuje Zelenskyj
Zahraničné
V tureckom parlamente sa
Dráma v parlamente: Poslanci sa hromadne pobili!
Zahraničné

Prominenti

Hviezda (34) Markízy OPÄŤ
Hviezda (34) Markízy OPÄŤ pred súdom: ODSÚDENÝ za obťažovanie 14-ročného dievčaťa... Toto je TREST!
Domáci prominenti
Beyonce
Beyoncé predviedla NOVÝ ÚČES: Dlhé platinové vlasy z GRAMMY sú preč! No ale toto...?!
Zahraniční prominenti
Koncert Otto Weiter 70
Majtánová si plní sny: Rozbehla spevácku kariéru a... duet s týmto známym spevákom?
Domáci prominenti
Adela Vinczeová a Matej
Adela a Sajfa netaja, že sa BOZKÁVALI: No toto bola ich PRVÁ PUSA v živote!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Kresťanská aktivistka (73) žila
Kresťanská aktivistka (73) žila desaťročia v CELIBÁTE: Teraz pracuje ako pracovníčka ESKORTU a mesačne zarába tisíce!
Zaujímavosti
Svrbí vás stále na
Svrbí vás stále na tom istom mieste, no nič tam nemáte? Toto sú možné príčiny
vysetrenie.sk
Dôkaz, že POSMRTNÝ ŽIVOT
Dôkaz, že POSMRTNÝ ŽIVOT existuje? Hannah prežila vlastnú smrť a dnes posiela svetu jasný ODKAZ! Už sa umrieť NEBOJÍM
Zaujímavosti
Zvyšujú riziko ÚMRTIA o
Zvyšujú riziko ÚMRTIA o takmer POLOVICU! Jete ich DENNE a ani netušíte, ako vám v tele NIČIA všetko zdravé
Zaujímavosti

Dobré správy

ZOH 2026 ANKETA, ktorá
ZOH 2026 ANKETA, ktorá rozdelí Slovensko: Ako v nej zahlasujete vy?
sportky.sk
ZOH 2026 Hokejový turnaj
ZOH 2026 Hokejový turnaj je v plnom prúde: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk
Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Juraj Slafkovský otvorene o zlomovom momente života: Čo mu pomáha zostať nohami na zemi?
Domáce
ZOH 2026 Celé Slovensko
ZOH 2026 Celé Slovensko sa už nevie dočkať: Položili ste si túto dôležitú otázku aj vy?
sportky.sk

Ekonomika

Rusi zažívajú cenový šok: Uhorky drahšie než mäso, extrémne mrazy šponujú ceny nahor!
Rusi zažívajú cenový šok: Uhorky drahšie než mäso, extrémne mrazy šponujú ceny nahor!
Nechávate svoje peniaze štátu? Otestujte sa, či poznáte všetky dávky a bonusy, na ktoré máte nárok! (kvíz)
Nechávate svoje peniaze štátu? Otestujte sa, či poznáte všetky dávky a bonusy, na ktoré máte nárok! (kvíz)
Tieto čísla neveštia pre Slovákov nič dobré: Pripravte sa na ďalšie škrty, inak hrozí rozpočtová pohroma!
Tieto čísla neveštia pre Slovákov nič dobré: Pripravte sa na ďalšie škrty, inak hrozí rozpočtová pohroma!
Pozor veľká zmena: Povinné bezhotovostné platby sa posúvajú!
Pozor veľká zmena: Povinné bezhotovostné platby sa posúvajú!

Šport

ZOH 2026 Fantastický Hektor Kapustík! Po nečakanom zvrate zažíva Slovensko najväčší úspech histórie
ZOH 2026 Fantastický Hektor Kapustík! Po nečakanom zvrate zažíva Slovensko najväčší úspech histórie
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 USA – Dánsko: Online prenos zo zápasu hokejového turnaja
ZOH 2026 USA – Dánsko: Online prenos zo zápasu hokejového turnaja
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Slovensko je vo štvrťfinále! Šokujúci triumf v skupine podčiarkol brutálny debakel Fínov
ZOH 2026 Slovensko je vo štvrťfinále! Šokujúci triumf v skupine podčiarkol brutálny debakel Fínov
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Na výkon Slovenska reagoval aj Jaromír Jágr: Aha, aký skvelý odkaz napísal nášmu tímu
ZOH 2026 Na výkon Slovenska reagoval aj Jaromír Jágr: Aha, aký skvelý odkaz napísal nášmu tímu
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

FOTO: Hyundai Ioniq 6 N už má slovenské cenu. Zmaže vám úškrn?
FOTO: Hyundai Ioniq 6 N už má slovenské cenu. Zmaže vám úškrn?
Novinky
TEST: BMW M5 Touring - rýchlejšie kombi neexistuje. Zabojuje aj proti 2x drahším
TEST: BMW M5 Touring - rýchlejšie kombi neexistuje. Zabojuje aj proti 2x drahším
Testy
TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
Testy
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Frfloš kolega vás ničí? Naučte sa, ako prežiť pracovné dni bez stresu
Frfloš kolega vás ničí? Naučte sa, ako prežiť pracovné dni bez stresu
Vzťahy na pracovisku
Chcete zarobiť viac ako 3 000 eur? Tu sú najlukratívnejšie pracovné ponuky, ktoré nesmiete premeškať
Chcete zarobiť viac ako 3 000 eur? Tu sú najlukratívnejšie pracovné ponuky, ktoré nesmiete premeškať
Zaujímavé pracovné ponuky
Mindset, ktorý vám zmení život: Ako si upratať v hlave
Mindset, ktorý vám zmení život: Ako si upratať v hlave
Motivácia a inšpirácia
Náborový príspevok až 4000 eur? Zaujímavá pracovná ponuka, kde ho získate
Náborový príspevok až 4000 eur? Zaujímavá pracovná ponuka, kde ho získate
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Bleskové žemľové knedle podľa Silvie. Poctivá príloha, ktorú zvládne aj začiatočník.
Bleskové žemľové knedle podľa Silvie. Poctivá príloha, ktorú zvládne aj začiatočník.
Od hrnčekovej klasiky až po luxusné verzie: 15 najlepších receptov na nadýchané bublaniny.
Od hrnčekovej klasiky až po luxusné verzie: 15 najlepších receptov na nadýchané bublaniny.
Čo na valentínsku večeru? Menu, s ktorým zabodujete
Čo na valentínsku večeru? Menu, s ktorým zabodujete
Výber receptov
Valentínske raňajky: 7 nápadov, ktoré hovoria „ľúbim ťa“ bez slov
Valentínske raňajky: 7 nápadov, ktoré hovoria „ľúbim ťa“ bez slov
Výber receptov

Technológie

Toto skryté menu v Samsung telefóne dokáže mobil nakopnúť, aby fungoval svižnejšie. Väčšina ľudí o ňom netuší
Toto skryté menu v Samsung telefóne dokáže mobil nakopnúť, aby fungoval svižnejšie. Väčšina ľudí o ňom netuší
Návody
Rakovina má tajnú zbraň. Dokáže prinútiť imunitu človeka, aby pracovala pre nádor, tvrdia vedci
Rakovina má tajnú zbraň. Dokáže prinútiť imunitu človeka, aby pracovala pre nádor, tvrdia vedci
Veda a výskum
Odvážna štúdia tvrdí, že sme život mimo Zeme už objavili: Rovno sa nám ho podarilo aj zahubiť
Odvážna štúdia tvrdí, že sme život mimo Zeme už objavili: Rovno sa nám ho podarilo aj zahubiť
Veda a výskum
Používaš Chrome? Viac ako 300-tisíc ľudí si doň pustilo škodlivý doplnok, ktorý kradne údaje
Používaš Chrome? Viac ako 300-tisíc ľudí si doň pustilo škodlivý doplnok, ktorý kradne údaje
Bezpečnosť

Bývanie

6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?
Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax

Pre kutilov

Pestovanie priesad môže ísť do peňazí. Takto však ušetríte aj desiatky eur!
Pestovanie priesad môže ísť do peňazí. Takto však ušetríte aj desiatky eur!
Záhrada
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Údržba a opravy
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Záhrada
Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Úspech vo hviezdach: Tieto znamenia sú predurčené vo svete preraziť, vieme prečo
Zábava
Úspech vo hviezdach: Tieto znamenia sú predurčené vo svete preraziť, vieme prečo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Moderný raketový systém Chunmoo
Zahraničné
Severská krajina hrozí Moskve: Dokáže ničiť ruské sily! Nasadí nový raketový systém, doletí až k Murmansku
Nebezpečenstvo v dovolenkovom raji:
Zahraničné
Nebezpečenstvo v dovolenkovom raji: Vyčíňa VÍRUS, na ktorý neexistuje liek! Vydali varovanie 2. stupňa
V tureckom parlamente sa
Zahraničné
Dráma v parlamente: Poslanci sa hromadne pobili!
Nové DETAILY v prípade
Domáce
Nové DETAILY v prípade vraždy Jany a Emky (†11): Tragédii predchádzala hádka! Desivé, čo urobil muž po vraždách

Ďalšie zo Zoznamu