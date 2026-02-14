Hviezda (34) Markízy OPÄŤ pred súdom: ODSÚDENÝ za obťažovanie 14-ročného dievčaťa... Toto je TREST!

PRAHA - Hviezda markizáckej reality šou Survivor, Josef Kůrka už niekoľko mesiacov čelí vážnym obvineniam. Už v októbri minulého roka sa postavil pred Okresný súd v Kladne v prípade obťažovania len 14-ročného dievčaťa. Vtedy sa proti rozsudku odvolal... A vo štvrtok 12. februára sa o prípade rozhodovalo na Krajskom súde na pražskom Smíchove. Výsledok je rovnaký... A takýto je Pepov trest!
Josef Kůrka, známy z markizáckej reality šou Survivor, sa prvýkrát pred súd postavil v októbri minulého roka. Vtedy o prípade rozhodoval Okresný súd v Kladne. Podľa obžaloby mal Pepa od štnásťročného dievčaťa vylákať pornografický materiál. Ako informoval portál Super.cz, súd vtedy konštatoval, že sa dopustil konania, ktoré smerovali k tomu, aby prinútil dieťa vyrobiť pornografické video.
Hoci k dokonaniu skutku nedošlo, podľa rozsudku "úmyselne ohrozil rozumový, citový a mravný vývoj dieťaťa tým, že ho zvádzal k nemravnému životu". Tým spáchal prečin zneužitia dieťaťa na výrobu pornografie a ohrozovania výchovy dieťaťa. Okresný súd v Kladne preto uznal Kůrku vinným a uložil mu podmienečný trest odňatia slobody na osemnásť mesiacov so skúšobnou dobou tri roky a pokutu vo výške 60-tisíc českých korún.
Proti tomuto rozsudku sa influencer odvolal a vo štvrtok 12. februára 2026 v tomto prípade zasadal Krajský súd na pražskom Smíchove. No obvinená hviezda si veľmi si nepolepšila... Rovnako, ako Okresný súd, aj ten Krajský totiž rozhodol o Kůrkovej vine, no namiesto 18 mesiacov podmienečne, mu uložil trest 20 mesiacov podmienečne s odkladom na tri roky a poškodenej musí zaplatiť nemajetkovú ujmu vo výške 60 tisíc českých korún.
„Čo k tomu povedať, môj mobil bol čistý, hneď som ho poskytol expertum z kriminálky, niekoľkokrát mi zobrali Instagram, to stále opakujem. Naozaj som nič neurobil, nikomu nepísal,“ vyjadril sa pre Super.cz Kůrka, ktorý zvažuje ďalšie odvolanie, no obáva sa, že sa mu súd presvedčiť nepodarí. „Odvolanie je možné, ešte sa o tom poradíme. Pre mňa to nie je príjemné, neviem, či niečo zmôžem. Nemám väčšie eso v rukáve, poskytol som úplne všetko. Je to tak, ako to je,“ dodal známy Čech, ktorý mal 14-ročnému dievčaťu údajne poslať aj video, na ktorom masturbuje.