Adela a Sajfa netaja, že sa BOZKÁVALI: No toto bola ich PRVÁ PUSA v živote!

BRATISLAVA - Diváci televízie Joj sa už čoskoro môžu tešiť na Milujem Slovensko s novými kapitánmi - Adelou Vinczeovou a Matejom Sajfom Cifrom. Tí sú roky vnímaní nielen ako ostrieľaná moderátorská dvojica, ale aj veľmi dobrí kamaráti. Vždy si boli veľmi blízki a Adela pred časom priznala, že sa raz dokonca bozkávali. Do ničoho hlbšieho to však medzi nimi neprerástlo... No a teraz si zaspomínali na svoj úplne prvý bozk v živote!
Relácia Milujem Slovensko, ktorá sa po rokoch presúva na TV JOJ, prináša výraznú zmenu: kapitánmi sú Adela Vinczeová a Matej Sajfa Cifra. Dvojica, ktorú slovenskí diváci poznajú z mnohých projektov, spolupracuje už takmer 25 rokov – moderovali rozhlasové relácie, veľké televízne šou aj živé eventy. Už od 27. februára ich budú môcť diváci pravidelne sledovať každý piatok o 20.40.
Ich profesionálna chémia bola vždy výrazná, v rozhovore pre TV JOJ priznala Adela pred časom dokonca, že medzi nimi padla pusa. „My sme sa raz v takom nejakom vlastnom pokusnom ošiali, keď sme boli obaja single, sme sa raz myslím, že bozkávali, ale ja mám dojem, že my máme ten vzťah tak zvláštne špecifický, že ho neviem k ničomu prirovnať... Nie je to súrodenecké, ja si myslím, že sme v minulom živote boli jeden človek a na reinkarnačnom to nejak rozdelili,“ prezradila Adela.
Vo videu sa držia tejto témy a prehovorili o ich úplne prvom bozku v živote. U oboch k nej došlo v Škole v prírode - viac sa dozviete z videa nižšie!