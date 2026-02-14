Dráma v parlamente: Poslanci sa hromadne pobili!

ISTANBUL - Napätie v tureckej politike prerástlo do fyzických potýčok priamo v parlamente. Opozícia sa pokúsila zastaviť nástup nového ministra spravodlivosti, ktorého považuje za symbol politického zneužívania justície.
Zasadanie tureckého parlamentu sa v stredu zmenilo na chaotickú scénu plnú kriku a strkania. Opoziční poslanci sa pokúsili zabrániť tomu, aby sa nový minister spravodlivosti Akin Gürlek ujal funkcie. Spor medzi vládou a opozíciou vyústil do fyzických potýčok priamo v rokovacej sále.
Gürlek bol v minulosti hlavným istanbulským prokurátorom a v tejto pozícii dohliadal na viaceré vyšetrovania namierené proti opozičnej Republikánskej ľudovej strane CHP. Priaznivci opozície tieto kroky dlhodobo označujú za politicky motivované.
Prezident oznámil personálne zmeny
Kancelária prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana v ten istý deň potvrdila rozsiahle personálne zmeny vo vláde. Okrem výmeny na poste ministra spravodlivosti bol vymenovaný aj nový minister vnútra. Stal sa ním doterajší guvernér provincie Erzurum Mustafa Çiftçi.
Opozícia však upozorňuje, že práve istanbulská prokuratúra zohráva kľúčovú úlohu v tlaku na jej predstaviteľov. Viaceré vyšetrovania sa podľa nej dotýkajú najmä lokálnych politikov CHP.
Starosta Istanbulu v centre pozornosti
Minulý rok bol v rámci jedného z vyšetrovaní zadržaný istanbulský primátor a prezidentský kandidát opozície Ekrem İmamoğlu. Prípad sa týkal obvinení z korupcie, no İmamoğlu čelí súbežne aj ďalším právnym konaniam.
V rovnakom období sa do hľadáčika prokuratúry dostali aj ďalší regionálni a komunálni predstavitelia opozície, čo podľa kritikov potvrdzuje systematický tlak na politických oponentov vlády.
Opozícia hovorí o justícii na objednávku
Líder CHP Özgür Özel označil vymenovanie Gürleka za jasný signál pokračovania justičných zásahov proti jeho strane. Podľa neho ide o premyslený krok vlády, ktorým chce oslabiť opozíciu pred ďalšími politickými súbojmi.
„Nevzdáme sa,“ odkázal Özel svojim priaznivcom.
Vláda prezidenta Erdoğana však obvinenia odmieta a trvá na tom, že turecká justícia funguje nezávisle. Tento pohľad dlhodobo spochybňujú viaceré medzinárodné organizácie na ochranu ľudských práv, ktoré opakovane kritizovali procesy vedené proti kritikom vlády.
Stredajšie dianie v parlamente tak len podčiarklo, aké hlboké je rozdelenie tureckej politickej scény – a že spory medzi vládou a opozíciou sa už nevedú len slovami.