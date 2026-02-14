Nové DETAILY v prípade vraždy Jany a Emky (†11): Tragédii predchádzala hádka! Desivé, čo urobil muž po vraždách

LEVICE - Okresný súd v Nitre vydal rozhodnutie o vzatí do väzby 40-ročného Jozefa, ktorý je obvinený zo spáchania vraždy Jany a jej 11-ročnej dcéry Emky v Leviciach. Na povrch vyplávali detaily, čo predchádzalo tragédii.
Nové podrobnosti k prípadu priniesol web TV JOJ. Detaily, čo predchádzalo tragédii, prezradil obhajca obvineného. Podľa informácií sa tragický incident odohral v byte obetí, pričom mu predchádzala vyhrotená hádka. Muž údajne prišiel za obeťou s cieľom vyriešiť finančné problémy a nezrovnalosti medzi nimi. Žena mu otvorila dvere a následne sa presunuli do kuchyne, kde začali diskutovať o predmetnej záležitosti.
Podľa vyjadrenia advokáta bol obvinený Jozef v čase incidentu pod vplyvom alkoholu. V priestoroch kuchyne mal nájsť nôž, ktorý ležal na odkvapkávači riadu. Počas vyhrotenej hádky po tomto noži siahol a použil ho proti obetiam. Po spáchaní činu mal muž zostať v dome, kde vypil približne polovicu fľaše vodky a následne zaspal. Keď sa na druhý deň ráno prebral a uvedomil si závažnosť toho, čo sa stalo, rozhodol sa sám nahlásiť na policajnú stanicu.
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Viktória Borloková potvrdila, že vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči 40-ročnému mužovi za spáchanie obzvlášť závažného zločinu vraždy. Prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania.