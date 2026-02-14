Obnova výroby hliníka na spadnutie: Štát finalizuje memorandum so Slovalcom, oznámil Taraba

BRATISLAVA - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) oznámil, že štát finalizuje memorandum so Slovalcom s cieľom obnoviť výrobu hliníka na strednom Slovensku. Zároveň potvrdil, že prečerpávacia vodná elektráreň Hladký získala štatút významnej investície, čo má zrýchliť prípravu projektu, ktorý podľa neho môže zásadne posilniť energetickú sebestačnosť Slovenska.
Podpredseda vlády a minister Taraba oznámil, že finalizuje podklady k memorandu o porozumení, ktoré má byť podpísané medzi štátom a spoločnosťou Slovalco. Dokument má podľa neho presne definovať kroky, ktoré majú podniknúť jednotlivé rezorty — životného prostredia, hospodárstva a financií — s cieľom obnoviť výrobu hliníka na strednom Slovensku.
Taraba tvrdí, že proces je náročný najmä preto, že predchádzajúca vláda podľa neho „nechala hliníkareň zavrieť“. Odmieta tiež tvrdenia, že bývalý vlastník zastavil výrobu len preto, aby predával elektrinu. „Tieto reči sa nezakladajú na pravde,“ uviedol. Pripomenul, že Slovalcu skončil dlhoročný kontrakt na dodávky elektriny a po prudkom náraste cien energií nebolo možné podpísať nový, dlhodobý a ekonomicky udržateľný kontrakt. Minister zároveň kritizoval, že firma nedostala kompenzácie, na ktoré mala podľa neho nárok z titulu platieb za emisné povolenky. Tvrdí, že rozhodnutia vtedajších politikov viedli k tomu, že Slovalco nedostalo financie z Environmentálneho fondu, čo podľa neho prispelo k zatvoreniu závodu.
Taraba zdôrazňuje, že cieľom vlády nie je ukracovať mestá a obce o peniaze na projekty, ako sú zatepľovanie či kanalizácie. Podľa neho však Slovensko potrebuje novú schému podpory pre ťažký priemysel, ktorá bude porovnateľná s podmienkami v Nemecku. „Firmy sa rozhodujú, či budú investovať na Slovensku, alebo posilnia prevádzky v Nemecku. Musíme byť konkurencieschopní,“ uviedol.
Minister očakáva, že v najbližších týždňoch predstavia úpravy podporných schém tak, aby Slovensko dokázalo prilákať a udržať energeticky náročné odvetvia. Memorandum so Slovalcom má byť podľa neho prvým krokom k tomu, aby sa výroba hliníka na strednom Slovensku opäť rozbehla.
Podľa Tarabu má projekt prečerpávacej vodnej elektrárne podporu obcí
Taraba zároveň uviedol, že projekt prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec - Látky má podporu všetkých 17 dotknutých obcí aj miestnych samospráv. Elektráreň získala štatút významnej investície, čo podľa ministra zrýchli povoľovacie procesy a umožní dokončiť posledné geofyzikálne vrty aj na pozemkoch, ktoré štát zatiaľ nevlastní. „V tomto momente nepotrebujeme vyvlastňovať žiadne pozemky. Potrebujeme len sfinalizovať prípravné práce, ktoré dajú údaje pre kľúčovú štúdiu o výstavbe,“ vysvetlil.
Získanie štatútu významnej investície podľa Tarabu znamená aj to, že obce budú musieť upraviť svoje územné plány tak, aby projekt mohol pokračovať bez zdržaní. Minister tvrdí, že Slovensko má obrovský potenciál vo výrobe elektriny z vody, ktorý doteraz nevyužíva naplno. „Vidíme, že hlavným zabijakom priemyslu v Európe sú vysoké ceny elektriny. Slovensko má pritom výnimočné podmienky na to, aby sme viac energie vyrábali z vody. Nerozumiem tým, ktorí bojujú proti tomu, čo je pre Slovensko obrovskou výhodou,“ povedal.
Podľa Tarabu môže byť projekt prínosom nielen pre región Podpoľania, ale aj pre celé Slovensko a stredoeurópsky priestor. Spolu s plánovanými úpravami podporných schém pre energeticky náročné odvetvia má ísť o ďalší krok k posilneniu priemyslu aj energetickej bezpečnosti krajiny.