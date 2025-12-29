Karlos Vémola po ZATKNUTÍ políciou: Snaží sa predať luxusné Lamborghini? V ponuke za 5 miliónov!

PRAHA - Karlos Vémola (40) má za sebou smutné Vianoce. Čas totiž netrávil so svojimi najbližšími pri stromčeku, ale vo väzenskej cele. Polícia ho zadržala deň pred Štedrým dňom a obvinila z organizovanej drogovej trestnej činnosti. A aktuálne české médiá špekulujú, že MMA zápasník bojuje s finančnými problémami. Predáva vraj svoje luxusné lamborghini!
Témou číslo 1 v posledných dňoch bolo zadržanie Karlosa Vémolu. Toho polícia zbalila priamo v jeho dome pri razii, ktorú organizovali v spolupráci s Národnou protidrogovou centrálou. MMA bojovník je aktuálne vo väzbe, obvinený z organizovanej drogovej trestnej činnosti a hrozí mu až 18 rokov väzenia.
Krátko po jeho zadržaní sa začalo hovoriť aj o jeho iných podnikateľských aktivitách. Vie sa, že v poslednom období nakúpil, väčšinou na úver, niekoľko bytov za desiatky miliónov českých korún a na jar si navyše splnil sen a k 40. narodeninám si kúpil luxusné Lamborghiny Huracán. No vtedy nerátal s tým, že ho zbalí polícia.
A ako informuje Blesk.cz, zdá sa, že ho aktuálne trápia finančné problémy. Úvery totiž treba platiť... A začalo sa špekulovať o tom, že sa zbavuje svojho luxusného auta. V ponuke autobazáru sa totiž objavilo Lamborghini, ktoré sa nápadne podobá na to, ktoré si v júni tohto roka kupoval Karlos. Upozornil na to web Garáž.cz.
Karlos sa ohadzoval miliónmi, jeho manželka vo finančných problémoch? Krutá FACKA pre Lelu!
A že ide o jeho auto, napokon pre Expres.cz potvrdil dokonca aj pracovník autobazáru. „Áno, je na predaj a je to jeho,“ povedal predávajúci v domnení, že redaktor chce auto kúpiť. Karlosov rodinný priateľ to však vyvracia. „To vám potvrdiť nemôžem, pretože to auto stojí, ako všetky športové vozy Karlosa Vémolu, v garáži,“ povedal s tým, že nechápe, prečo by ho Karlos predával a potom upozornil na isté nezrovnalosti.
„Stačí, keď sa pozriete na narodeninové fotografie Karlosa - tam má to auto krídlo s nápisom jeho značky KTV. Tiež vylepšenie dverí, ktoré si robil na objednávku, už je iné,“ dodal kamarát. Následne web opäť kontaktoval autobazár a odrazu od zamestnanca dostal inú odpoved: „Nie je to auto pána Vémolu. je jedno, čo vám kto povedal, nie je to jeho,“ povedal zamestnanec a položil.
Ako to je naozaj, vie zrejme len Karlos Vémola.