Majtánová si plní sny: Rozbehla spevácku kariéru a... duet s týmto známym spevákom?

BRATISLAVA - Karin Majtánová sa do povedomia divákov roky zapisuje ako moderátorka, no v poslednom období ju čoraz častejšie vidno aj v úplne inej úlohe – speváckej!
Moderátorka Karin Majtánová, ktorá sa roky prihovára divákom Dámskeho klubu, sa už nejaký čas predvádza aj ako speváčka. Mikrofón teda na klinec nezavesila, ale moderovanie občas vymení za spev! A ako prezradila, táto myšlienka rozhodne neprišla z čista jasna. „Bol to môj sen a o mne je známe, že si veľmi rada plním svoje sny a cieľavedomo za nimi kráčam. Ja mám skončenú ľudovú školu umenia a po čase som sa k tomu vždy vrátila…“
Zlom nastal v momente, keď sa ocitla v nahrávacom štúdiu Petra Klimenta. Slovo dalo slovo, moderátorka priniesla svoje piesne a veci nabrali poriadne rýchly spád. „Dal mi v štúdiu niečo zaspievať a povedal mi: to pôjde, to je dobré a začala sa naša spolupráca,“ odhaľuje Karin okolnosti, ktoré odštartovali jej spevácku kariéru.
Karin si však nenechá ujsť príležitosť užiť si hudbu aj z pozície diváka a tak nemohla chýbať ani na narodeninovom koncerte Petra Stašáka. „Ja si ich vysoko vážim, sú to ľudia, ktorí naozaj majú neskutočne veľa úspechov za sebou a dlhú kariéru za sebou.“
A hoci aj napriek vekovému rozdielu spája známeho speváka a bývalú kráľovnú krásy dlhoročné priateľstvo, Karin rozhodne nebola na koncerte jeho najmladšou fanynkou. „Ja keď som sa pozrela do toho publika, tak som bola veľmi prekvapená, koľko tam je mojich rovesníkov a dokonca aj mladších ľudí… sú to bezgeneračné piesne,“ prezrádza Karin, ktorá zároveň dodáva, že dôkazom sú aj jej vlastné deti! „Aj moja Kaja mala nedávno 30 rokov a už aj ona niečo počúva práve z týchto šlágerhitov… a dokonca aj Samko, ktorý trošku frflal, tak dnes už prichádza niektorým pesničkám na chuť. Sú to melódie, ktoré sa nám spájajú s nejakými spomienkami, tak sú pre mňa absolútne nesmrteľné.“
Kto by však čakal, že Majtánová začne experimentovať s inými hudobnými žánrami, je na omyle. „To vôbec nie,“ zasmiala sa a dodala, že okrem vlastných skladieb, ktoré jej píšu Peter Kliment a Paľko Kubica, ju prirodzene ťahá aj k "repeťáckym" hitom, ktoré boli kedysi fenoménom. A keď už je reč o speve, nedalo nám nespýtať sa na duet. Karin sa ani na sekundu nezaváhala – a okamžite vyslovila jedno meno!