Severská krajina hrozí Moskve: Dokáže ničiť ruské sily! Nasadí nový raketový systém, doletí až k Murmansku

OSLO - Nórsko výrazne posilňuje obranu na svojom severnom krídle. Na základni Bardufoss vzniká nový raketový útvar, ktorého výzbroj má dosah umožňujúci zasiahnuť ciele hlboko v Murmanskej oblasti.
Raketový systém s dosahom, ktorý mení rovnováhu
Na základni Bardufoss na severe Nórska má armáda nasadiť moderný raketový systém Chunmoo juhokórejskej výroby. Podľa informácií, ktoré zverejnil server The Barents Observer, má systém maximálny dostrel až 500 kilometrov. V prípade presunu bližšie k ruskej hranici by tak umožnil zasiahnuť vojenské ciele na severozápade Murmanskej oblasti.
Práve táto schopnosť výrazne zvyšuje odstrašujúci potenciál nórskych ozbrojených síl v arktickom regióne, kde Rusko dlhodobo udržiava silnú vojenskú prítomnosť.
Investícia za viac než 1,6 miliardy eur
Nórska vláda plánuje obstarať spolu 16 raketových systémov. Celková hodnota kontraktu dosahuje približne 1,6 miliardy eur (19 miliárd nórskych korún). Minister obrany Tore Sandvik označil projekt za jednu z najvýznamnejších investícií, aké armáda v posledných desaťročiach realizovala.
Podľa jeho slov ide o kľúčový krok k rýchlemu posilneniu obranyschopnosti krajiny a k zvýšeniu dôveryhodného odstrašenia voči potenciálnym protivníkom.
Juhokórejský dodávateľ zabezpečí viac než len techniku
Dodávateľom sa stala juhokórejská spoločnosť Hanwha, ktorá má na zákazku vyrobiť nielen samotné odpaľovacie zariadenia a rakety, ale aj kompletnú logistickú podporu. Súčasťou kontraktu sú tréningové programy, výcvikové materiály a ďalšie podporné systémy potrebné na zavedenie techniky do plnej prevádzky, píše The Barents Observer.
Nový raketový prápor so stovkami vojakov
V Bardufosse zároveň vzniká úplne nový raketový prápor. Po jeho dokončení by mal mať približne 750 príslušníkov. Podľa dostupných informácií by v prípade eskalácie dokázal systém Chunmoo ohroziť aj kľúčové ruské jednotky dislokované v Murmanskej oblasti.
Konkrétne ide o 71. gardovú motorizovanú streleckú divíziu a 61. brigádu námornej pechoty, ktoré sú považované za jedny z najsilnejších pozemných jednotiek Ruska v tomto regióne.
Dodávky rozložené na niekoľko rokov
Podľa oficiálnych údajov nórskej vlády má spoločnosť Hanwha dodať odpaľovacie zariadenia a výcvikové vybavenie v rokoch 2028 a 2029. Samotné rakety majú nasledovať v období 2030 až 2031.
Takýto harmonogram má umožniť, aby armáda začala s výcvikom personálu ešte pred kompletným dodaním výzbroje a aby bol celý systém plne operačný približne do štyroch rokov.