Nebezpečenstvo v dovolenkovom raji: Vyčíňa VÍRUS, na ktorý neexistuje liek! Vydali varovanie 2. stupňa

VIKTÓRIA - Na obľúbenom tropickom ostrove, kam turisti bežne utekajú za rajskými plážami, sa objavila hrozba, ktorá môže pokaziť dovolenku aj tým najopatrnejším. CDC vydalo varovanie 2. stupňa pre Seychely po tom, čo sa na ostrovoch rozšíril vírus chikungunya. Ochorenie, na ktoré neexistuje liečba, môže spôsobiť horúčku a extrémne bolesti kĺbov, pričom niektorým ľuďom pretrvávajú mesiace až roky.
Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vydalo pre cestovateľov smerujúcich na Seychely nové zdravotné upozornenie. Ostrovný štát v Indickom oceáne čelí výraznému nárastu prípadov vírusu chikungunya, ktorý sa šíri poštípaním komármi rodu Aedes. CDC preto zaradilo Seychely do kategórie Level 2 – „practice enhanced precautions“, čo znamená, že návštevníci by mali zvýšiť opatrnosť a dodržiavať preventívne opatrenia.
Príznaky a prevencia pred vírusom Chikungunya
Chikungunya spôsobuje najmä horúčku a silné bolesti kĺbov, ktoré môžu byť podľa odborníkov až „debilitujúce“. Objaviť sa môžu aj bolesti svalov, opuchy, únava, vyrážky či nevoľnosť. Symptómy sa zvyčajne prejavia tri až sedem dní po uštipnutí infikovaným komárom. Vírus sa neprenáša medzi ľuďmi priamym kontaktom, no existuje riziko prenosu krvou. Liečba neexistuje, no dostupná je vakcína, ktorá môže znížiť riziko nákazy.
CDC odporúča cestovateľom používať repelenty, nosiť dlhé rukávy a nohavice, vyhýbať sa oblastiam s vysokým výskytom komárov a ubytovať sa v priestoroch s klimatizáciou alebo sieťkami na oknách. Osobitné upozornenie smeruje k tehotným ženám, ktoré by mali zvážiť odklad cesty, keďže infekcia v blízkosti termínu pôrodu môže viesť k prenosu vírusu na novorodenca. Rizikové sú aj osoby nad 65 rokov či ľudia s chronickými ochoreniami.
Ďalšie krajiny s rovnakým upozornením
Seychely, známe svojimi plážami, tropickou prírodou a 115 ostrovmi vrátane Mahé, Praslin a La Digue, patria medzi obľúbené destinácie ľudí na celom svete. Nové varovanie tak môže ovplyvniť cestovné plány mnohých turistov. CDC zároveň pripomína, že podobné upozornenia Level 2 platia aj pre ďalšie krajiny, vrátane Bolívie, Surinamu, Srí Lanky a Kuby, kde sa taktiež šíri chikungunya.
Hoci varovanie neodporúča cestovanie úplne, vyzýva návštevníkov, aby situáciu nepodceňovali a dôsledne dodržiavali preventívne opatrenia. Pre tropickú destináciu, ktorá sa spolieha na bezstarostný turizmus, ide o nepríjemnú ranu, no odborníci zdôrazňujú, že pri správnej prevencii je možné riziko nákazy výrazne znížiť.