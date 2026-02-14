Sobota14. február 2026, meniny má Valentín, zajtra Pravoslav

Golfisti chcú žalobami zabrániť Trumpovej rekonštrukcii 100-ročného ihriska

Donald Trump
Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)
WASHINGTON - Dvaja golfisti podali v piatok v hlavnom meste USA žalobu proti federálnej vláde, aby jej zabránili v rekonštrukcii viac než 100 rokov starého verejného golfového ihriska. Trumpova administratíva podľa nich porušuje environmentálne zákony a znečisťuje park, ktorý je zapísaný v Národnom registri historických miest, informuje agentúra AP.

Žaloba je ďalšou zo série právnych sporov, ktoré spochybňujú Trumpove snahy zmeniť verejné priestory vo Washingtone, vrátane renovácie Kennedyho centra. Koncom minulého roka podali aktivisti podobnú žalobu, aby zabránili demolácii východného krídla Bieleho domu pre stavbu tanečnej sály za 400 miliónov dolárov.

Trump, ktorý je vášnivým golfistom, plánuje aj rekonštrukciu vojenského golfového ihriska neďaleko Washingtonu, ktoré prezidenti využívali desaťročia. V najnovšej žalobe proti americkému ministerstvu vnútra sa uvádza, že rekonštrukcia East Potomac Parku vrátane golfového ihriska by porušila zákon Kongresu z roku 1897, ktorým bol park založený „na rekreáciu a pre potešenie ľudí“. Zmieňovaná športová plocha patrí medzi len 18 percent verejných ihrísk v USA.

Rezort vnútra uviedol, že sa k žalobe nevyjadruje

„Zaslúži si lepšie, než byť skládkou odpadov a ďalším súkromným ihriskom pre privilegovaných a mocných“, povedal jeden zo žalujúcich Dave Roberts. Žaloba nasledovala po tom, ako Trumpova administratíva v decembri ukončila nájomnú zmluvu neziskovej organizácii na East Potomac a ďalšie dve golfové ihriská vo Washingtone. Ministerstvo vnútra tvrdilo, že nesplnila požadované kapitálové investície a nedodržala podmienky zmluvy. Organizácia sa však bránila s tým, že do ihrísk investovala 8,5 milióna dolárov (7,2 mil. eur) a zdvojnásobila príjmy z nich počas ich správy.

Rezort vnútra zároveň uviedol, že sa k žalobe nevyjadruje, ale sľúbil, že ihriská budú „bezpečné, krásne, otvorené, dostupné a príjemné pre návštevníkov hlavného mesta, v súlade s Trumpovým programom“. Žaloba tiež uvádza, že rekonštrukciu East Potomac Parku už spustili – v októbri Národná služba parkov začala ukladať stavebný odpad z demolácie východného krídla Bieleho domu na golfové ihrisko, čo vyvolalo obavy z možného znečistenia ovzdušia. Žalobcovia tvrdia, že tým administratíva porušila zákon, keď nezohľadnila škodlivé environmentálne dosahy projektu. Prvých 18 jamiek golfového ihriska v East Potomac Parku bolo vybudovaných v rokoch 1918 až 1923.

Viac o téme: USADonald TrumpIhriskoRekonštrukciaGolfisti
