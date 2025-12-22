Obrovská POCTA Harrisonovi Fordovi: Začínal ako stolár a teraz... Dostane prestížne ocenenie!

LOS ANGELES - Americký herec Harrison Ford dostane prestížnu cenu za celoživotné dielo. Udelí mu ju hlavný odborový zväz zastupujúci hollywoodskych hercov, oznámila odborová organizácia SAG-AFTRA. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.
Ford, ktorý stvárnil niektoré z najslávnejších filmových úloh, získa v marci cenu SAG-AFTRA Life Achievement Award na 32. ročníku udeľovania cien Actor Awards. Cenu každoročne SAG-AFTRA udeľuje umelcovi, ktorý stelesňuje „najvyššie ideály hereckej profesie“. Ide o najnovšie ocenenie pre Forda, ktorého postavy - od Indianu Jonesa až po Hana Sola - sú súčasťou kultúrneho dedičstva 20. a 21. storočia.
„Harrison Ford je výnimočnou osobnosťou amerického života. Herec, ktorého ikonické postavy formovali svetovú kultúru,“ uviedol prezident SAG-AFTRA Sean Astin. „Jeho kariéra bola nekonečne vzrušujúca a vždy sa vracal k svojej láske k herectvu. Je nám cťou poctiť legendu, ktorej vplyv na našu prácu je nezmazateľný,“ dodal.
Ford, ktorý vyrábal nábytok a bol pódiovým technikom skupiny The Doors, predtým než sa preslávil úlohou Boba Falfa v nízkorozpočtovom filme Americké graffiti (1973) vtedy ešte neznámeho režiséra Georgea Lucasa, uviedol, že je „hlboko poctený“ tým, že bol vybraný ako laureát tejto prestížnej ceny. „Byť uznávaný svojimi hereckými kolegami pre mňa znamená veľmi veľa,“ vyhlásil Ford. „Väčšinu svojho života som strávil na filmovom pľaci, kde som pracoval po boku úžasných hercov a štábov, a vždy som bol vďačný, že som súčasťou tejto komunity,“ dodal.
Okrem úloh vo filmových sériách Hviezdne vojny a Indiana Jones Ford účinkoval v sci-fi trileri Blade Runner (1982). Úlohu Ricka Deckarda si zopakoval aj o 35 rokov neskôr v pokračovaní filmu s názvom Blade Runner 2049 (2017). V uplynulých rokoch účinkoval aj v televíznom seriáli s názvom 1923 (2022-2025), kde si zahral po boku oscarovej herečky Helen Mirrenovej. Úlohu lekára Paula Rhoadesa stvárňuje v seriáli Terapia pravdou (2023-). Premiéra tretej série seriálu je naplánovaná na koniec januára budúceho roka na americkej streamovacej službe Apple TV.
Medzi laureátov ceny SAG-AFTRA Life Achievement Award patria Robert De Niro, Jane Fondová, Morgan Freeman či Elizabeth Taylorová. Udeľovanie cien SAG-AFTRA sa uskutoční 1. marca a bude sa naživo vysielať na Netflixe.
