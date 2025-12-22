Hviezdy Baywatchu po 30 rokoch opäť pokope: Jedna bojuje s rakovinou, ale... Stále vyzerajú skvelo!

LOS ANGELES - Hviezda legendárneho seriálu Baywatch, Nicole Eggert (53) opäť žiari! Herečka, ktorá posledné 2 roky bojovala so zákernou rakovinou prsníka, sa v týchto dňoch objavila vo West Hollywoode po boku svojej dcéry a kolegyne z Pobrežnej hliadky Brande Roderick. Pozrite, ako hviezdy seriálu po rokoch vyzerajú!
Sexbomba z Baywatchu bojovala s rakovinou aj nadváhou: Pozrite, ako teraz vyzerá!
Eggert si vo štvrtok večer vyrazila do ikonického hudobného klubu Whiskey a Go Go v Hollywoode a spoločnosť jej robila bývalá kolegyňa z Pobrežnej hliadky Brande Roderick a dcéra Dilyn. Herečka napriek ťažkému boju so zákernou rakovinou pôsobila uvoľnene, sebavedomo a doslova žiarila.
Na sebe mala sivý top s odhalenými ramenami, biele šipkované šortky a čierne čižmy nad kolená. Outfit doplnila kabelkou, zlatými kruhovými náušnicami, viacerými náhrdelníkmi a širokým úsmevom. Skvelo vyzerala aj Brande, ktorá čierne upnuté legíny doplnila tričkom, ktoré zdobili ústa s vyplazeným jazykom. Dámy vyzerali veľmi mladistvo.
Nicole Eggert má za sebou mimoriadne náročné obdobie. Minulý rok v januári priznala, že jej diagnostikovali rakovinu prsníka v druhom štádiu. Nasledovala chemoterapia, mastektómia aj rekonštrukcia prsníka. Nedávno jej však lekári oznámili pozitívne správy - výsledky má konečne dobré.
Slovo vyliečená však zatiaľ používať nechce. „Hovorím, že som NED - bez príznakov ochorenia. Je to proces zo dňa na deň,“ vysvetlila. No je zjavné, že sa Nicole opäť vracia do života a užíva si ho plnými dúškami.