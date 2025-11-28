Sexbomba z Baywatchu bojovala s rakovinou aj nadváhou: Pozrite, ako teraz vyzerá!

LOS ANGELES - Nicole Eggert (53) sa do pamäte mnohých vryla ako predstaviteľka sexi plavčíčky Summer v slávnom seriáli Baywatch. V priebehu rokov sa jej zovňajšok dosť menil a v roku 2023 oznámila svetu, že zvádza boj s rakovinou. Dnes je podľa všetkého zdravá a vyzerá jednoducho skvele.
Americká herečka Nicole Eggert sa zúčastnila akcie s názvom Mission Thanksgiving, kde spolu s dcérou Keegan pomáhala dobrovoľníkom servírovať jedlo. Na sebe mala ležérny pohodlný outfit, ktorý doplnila šperkami a náušnicami. Vlasy nosí vystrihané nakrátko a je z nej platinová blondína.
Hádam každý si hneď všimne, že Nicole v porovnaní s minulosťou dosť viditeľne schudla. Zrejme na tom majú podiel aj vážne zdravotné problémy, s ktorými svojho času bojovala. Predstaviteľka seriálovej záchranárky otvorene hovorila o tom, že spočiatku si myslela, že priberá, lebo má menopauzu. Pri samovyšetrení prsníka si však nahmatala hrčku. Následné vyšetrenia odhalili rakovinu prsníka.
Nicole má za sebou náročný proces liečby. Podstúpila chemoterapiu, mastektómiu a následne rekonštrukciu. Nedávne testy mali negatívny výsledok a samotná herečka sa podľa vlastných slov cíti dobre. Najťažšie podľa nej bolo psychicky zvládnuť všetko, čím si prešla. Dnes je vďačná za každý jeden deň, ktorý môže stráviť so svojimi blízkymi.
