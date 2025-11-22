POCTA zosnulej Aničke Slováčkovej na Slávikovi: Burešová v SLZÁCH… a táto speváčka sa úplne ZLOŽILA!

PRAHA - Na Českého Slávika 2025 sa nezabudne ešte veľmi dlho. Jedným z najsilnejších momentov večera bola dojímavá spomienka na zosnulú speváčku Aničku Juliu Slováčkovú (†29). Sála onemela, hviezdy sa rozplakali a jedna známa speváčka sa pri pocte emocionálne úplne zlomila.
Český Slávik sa niesol nielen v znamení hudby a odovzdávania cien, ale aj silných emócií. Moderátori večera pripomenuli smutný deň 6. apríl, kedy navždy odišla usmievavá, talentovaná a mnohými milovaná Anička Julia Slováčková. „Dáma s veľkým srdcom, speváčka, herečka, kamarátka…“ zneli nádherné slová zúst moderátorov, pri ktorých sa v celej sále rozhostilo až ohlušujúce ticho.
Na veľkom plátne sa objavila jej fotografia a bolo jasné, že tento moment zasiahne každého prítomného. Na pódium ju prišli uctiť jej najbližší – brat Felix, Karolína Fišerová, Marta Jandová, Milan Peroutka a celá jej kapela. Spoločne zaspievali niekoľko Aničkiných piesní a atmosféra bola tak silná, že sa mnohým divákom okamžite leskli oči.
Monika Absolonová bola dojatá už pri prvých tónoch a niekoľkokrát si pretrela oči. Ani Eva Burešová dlho nevydržala a počas vystúpenia sa jej slzy kotúľali po lícach. Ewa Farna mala očividne tiež problém udržať emócie na uzde a aj Helena Vondráčková sledovala poctu s viditeľným pohnutím.
Najsilnejšiu reakciu však mala speváčka Anna K., ktorá si sama v minulosti prešla náročným bojom s rakovinou prsníka – porazila ju dvakrát, v rokoch 2010 a 2017. Tentoraz sa však pri spomienke na Aničku úplne zrútila. Keď zazneli posledné tóny piesne, slzy už nedokázala zastaviť a rozplakala sa naplno. Bolo vidieť, že ju tento moment zasiahol mimoriadne silno.
Nasledoval dlhý potlesk postojačky, ktorý patril predovšetkým Aničke. Bol to najdojímavejší a najsilnejší moment celého večera – taký, z ktorého mali zimomriavky úplne všetci. Anička si želala, aby sa jej piesne spievaly navždy... a toto je iba začiatok.
