Pondelok3. november 2025, meniny má Hubert, zajtra Karol

24 MILIÓNOV po Slováčkovej (†29): Kto si uchmatol najviac? Toto všetko zanechala mladá speváčka!

Anna Slováčková (†29) Zobraziť galériu (21)
Anna Slováčková (†29) (Zdroj: Instagram AJS)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

PRAHA - Krásna, úspešná a cieľavedomá. Taká bola Anna Julia Slováčková (†29), dcéra legendárneho saxofonistu Felixa Slováčka (82) a herečky Dagmar Patrasovej (69). Hoci prehrala svoj boj s rakovinou vo veľmi mladom veku, ešte pred smrťou stihla všetko zariadiť tak, aby sa postarala o svojich najbližších. A teraz je jasné, kto z jej majetku v hodnote 24 miliónov korún dostal najviac!

Speváčka počas života neotáľala – bola pracovitá, schopná a presne vedela, čo chce. Vďaka úspešnej kariére si vybudovala majetok a nehnuteľnosti v hodnote až 30 miliónov. Len dva mesiace pred smrťou si spolu s partnerom Matějom Růžičkom zobrala hypotéku vo výške 5,5 milióna korún na dom so záhradou na Benešove, za ktorú ručila svojím bytom na Vinohradoch. Myslela dopredu – chcela, aby jej odchod neznamenal pre rodinu ani partnera neistotu.


Z dedičského konania, ktoré prebehlo v auguste, vyplynulo, že čistá hodnota pozostalosti dosiahla 24,8 milióna korún. Najväčší podiel nakoniec pripadol jej otcovi Felixovi Slováčkovi, ktorý získal štyri pätiny nového domu, polovicu chalupy v Českom raji, firmu Anna Julie s. r. o., ako aj autorské práva, investície, zostatky na účtoch, cenné papiere a dokonca preplatky z daní a poistenia. Zaujímavé však je, že Slováček všetky nehnuteľnosti obratom prepísal na svojho syna Felixa jr. (42), píše český denník Aha! Aničkin partner Matěj nezostal bokom. V závete mu speváčka zanechala lúku pri Příbrame s rozlohou 1277 m², ktorú si sama kúpila v roku 2023, 17 334 korún v hotovosti a firmu Na Noc Proti Proudu, ktorá prevádzkuje luxusné kempovanie – glamping.

Na Aničku si s láskou spomenú aj jej synovci Felix (14) a Rafael (9). Každému odkázala polovicu bytu na Vinohradoch, ktorý jej kedysi kúpil otec za 6,49 milióna korún, a k tomu ešte 17 333 korún v hotovosti pre každého. Kým však chlapci nedosiahnu plnoletosť, ich majetok bude spravovať ich otec Felix Slováček mladší. V rámci dedičského konania sa rodina dohodla, že všetky položky neuvedené v závete pripadnú Felixovi staršiemu. Ani Dagmar Patrasová, ani Matěj si už z pozostalosti nič ďalšie nenárokovali.

Viac o téme: Anna SlováčkováDedičstvo
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Boľavé rany, ktoré sa
Boľavé rany, ktoré sa nedajú vyliečiť: Títo prominenti pochovali svoje deti veľmi skoro
Domáci prominenti
Pol roka po SMRTI
Pol roka po SMRTI Aničky Slováčkovej (†29): Konečne bude mať PIETNE miesto... Vďaka fanúšikom!
Domáci prominenti
Felix Slováček
Felix Slováček (82) skončil v nemocnici: Dáda v strachu... Zvracal krv!
Domáci prominenti
NECHUTNOSTI po smrti Slováčkovej
NECHUTNOSTI po smrti Slováčkovej (†29): Falošná kamarátka chcela ZAROBIŤ na jej smrti!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Na most v Ploskom išli takmer 2 milióny eur, tvrdí Trnka
Na most v Ploskom išli takmer 2 milióny eur, tvrdí Trnka
Správy
Tomáš Taraba k téme veterných parkov na Slovensku
Tomáš Taraba k téme veterných parkov na Slovensku
Správy
Mama Czoborovej sa sama vypýtala do domu seniorov: Zora teraz rieši NEČAKANÝ PROBLÉM!
Mama Czoborovej sa sama vypýtala do domu seniorov: Zora teraz rieši NEČAKANÝ PROBLÉM!
Prominenti

Domáce správy

Zoroslav Kollár
Ministerstvo vnútra už zaregistrovalo stranu Zoroslava Kollára Právo na pravdu
Domáce
AKTUÁLNE Vážna nehoda na
AKTUÁLNE Vážna nehoda na Donovaloch: Cesta je uzavretá, zasahujú všetky záchranné zložky
Domáce
Slovenská lekárska spoločnosť žiada
Slovenská lekárska spoločnosť žiada o urýchlenie legislatívneho procesu pri zákaze elektronických cigariet
Domáce
Veľká novinka pre cestujúcich v Ružomberku: Mestská doprava už v integrovanom systéme ŽSK
Veľká novinka pre cestujúcich v Ružomberku: Mestská doprava už v integrovanom systéme ŽSK
Regióny

Zahraničné

Južná Kórea vysvetľuje plán
Južná Kórea vysvetľuje plán na jadrové ponorky: Ide o odpoveď na kroky Pchjongjangu
Zahraničné
Carlos Mazón a Isabel
Premiér provincie Valencia Carlos Mazón rezignoval po kritike za nezvládnutie záplav
Zahraničné
obyvatelia Filipín sú evakuovaní
Filipíny v pohotovosti! Úrady evakuovali tisíce ľudí: Krajinu má zasiahnuť silný tajfún
Zahraničné
Trump ohlásil návrat jadrových
Trump ohlásil návrat jadrových testov v USA: Obvinil Rusko a Čínu z ich tajného vykonávania, Peking to popiera
Zahraničné

Prominenti

Angelynn Mock
Moderátorka obvinená z VRAŽDY vlastnej mamy: Brutálny útok NOŽOM!
Zahraniční prominenti
24 MILIÓNOV po Slováčkovej
24 MILIÓNOV po Slováčkovej (†29): Kto si uchmatol najviac? Toto všetko zanechala mladá speváčka!
Domáci prominenti
Céline Dion
Vážne chorá Céline Dion: Život prispôsobila hroznej chorobe... Bezpečnostné opatrenia v dome!
Zahraniční prominenti
TRAPAS mladej hviezdičky (20):
TRAPAS mladej hviezdičky (20): Ups, fotografom sa naskytol pohľad rovno medzi jej nohy!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Pozrite, koho sa podarilo
Tento pohľad sa naskytne len raz za život: VIDEO Neuveríte, kto sa objavil na fotopasci v slovenských horách!
Zaujímavosti
Niečo sa deje za
Niečo sa deje vo vesmíre! Malé teleso medzi Saturnom a Uránom prekvapilo vedcov: TOTO ešte nikto nevidel
Zaujímavosti
Chcete viac vášne v
Chcete viac vášne v posteli? Najprv znížte teplotu! Príliš teplá spálňa zabíja vaše libido
Zaujímavosti
Ak trpíte syndrómom nepokojných
Ak trpíte syndrómom nepokojných nôh, zrejme vám hrozí OVEĽA vážnejšia diagnóza: Ukazuje nová štúdia
vysetrenie.sk

Dobré správy

Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk
Kašeľ vám vie poriadne
Trápi vás vlhký kašeľ a nemôžete sa ho zbaviť? Poradíme vám, ako s ním zabojovať
Domáce
Toto jednoducho treba zažiť:
Toto jednoducho treba zažiť: Rakúske Alpy majú svahy, aké Slovensko nikdy nevidelo!
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce

Ekonomika

Štát má plán, ako zlacniť bývanie: Kto z neho získa a ako trh zmenia tisícky prázdnych bytov?
Štát má plán, ako zlacniť bývanie: Kto z neho získa a ako trh zmenia tisícky prázdnych bytov?
Koľko stoja autá v Európe? Slovensko v rebríčku príjemne prekvapilo!
Koľko stoja autá v Európe? Slovensko v rebríčku príjemne prekvapilo!
Kde sa žije dôchodcom najlepšie? Týchto 10 krajín ponúka najlepšie podmienky!
Kde sa žije dôchodcom najlepšie? Týchto 10 krajín ponúka najlepšie podmienky!
Trvať to bude roky, ale oplatí sa: Takto sa budú matkám prepočítavať dôchodky!
Trvať to bude roky, ale oplatí sa: Takto sa budú matkám prepočítavať dôchodky!

Šport

Zverejnil video zo sexu v lietadle: Vicemajster sveta schytal najtvrdší trest
Zverejnil video zo sexu v lietadle: Vicemajster sveta schytal najtvrdší trest
Vodné športy
Nedeľa, na ktorú nezabudne: Čelo nitrianskej produktivity atakuje chlapča s košíkom na tvári
Nedeľa, na ktorú nezabudne: Čelo nitrianskej produktivity atakuje chlapča s košíkom na tvári
Tipsport liga
Stroho a pohotovo: Najlepší legionár ligy objasnil prestupové špekulácie o odchode z Bystrice
Stroho a pohotovo: Najlepší legionár ligy objasnil prestupové špekulácie o odchode z Bystrice
Tipsport liga
Ani Haraslín neodvrátil historickú prehru Sparty: Mali sme to dobre rozohrané, ale...
Ani Haraslín neodvrátil historickú prehru Sparty: Mali sme to dobre rozohrané, ale...
Chance liga

Auto-moto

NDS radí: čo robiť pri poruche auta na diaľnici
NDS radí: čo robiť pri poruche auta na diaľnici
Doprava
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
Predstavujeme
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Doprava
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a "žranie" vlastných emisií
Novinky

Kariéra a motivácia

7 prekvapivých spôsobov, ako vám ChatGPT uľahčí prácu každý deň
7 prekvapivých spôsobov, ako vám ChatGPT uľahčí prácu každý deň
Motivácia a produktivita
Syndróm úspechu: Keď vás príliš veľa úspechu začne ničiť
Syndróm úspechu: Keď vás príliš veľa úspechu začne ničiť
Motivácia a produktivita
Neformálne zručnosti, ktoré zmenia váš pracovný život
Neformálne zručnosti, ktoré zmenia váš pracovný život
Kariérny rast
Kariera.sk: Váš partner na ceste za novou prácou
Kariera.sk: Váš partner na ceste za novou prácou
Získaj prácu

Varenie a recepty

Plnka do košíčkov: 2 lahodné recepty, ktorými môžete naplniť všetky druhy košíčkov.
Plnka do košíčkov: 2 lahodné recepty, ktorými môžete naplniť všetky druhy košíčkov.
Linecké cesto 3 2 1. S týmto pomerom sa vždy vydarí.
Linecké cesto 3 2 1. S týmto pomerom sa vždy vydarí.
Chrenová omáčka ako od babičky? Stačí pridať jednu ingredienciu
Chrenová omáčka ako od babičky? Stačí pridať jednu ingredienciu
Výber receptov
Jedlá na Dušičky: Čo sa kedysi varilo a pieklo v tento deň
Jedlá na Dušičky: Čo sa kedysi varilo a pieklo v tento deň
Výber receptov

Technológie

Veľký výrobca smartfónov sa chystá zobrazovať reklamy na uzamknutej obrazovke. Používatelia hromžia, že to už presahuje všetky medze
Veľký výrobca smartfónov sa chystá zobrazovať reklamy na uzamknutej obrazovke. Používatelia hromžia, že to už presahuje všetky medze
Android
Nemecký Rheinmetall posúva laserové zbrane o krok bližšie k námornému použitiu. Najnovšia várka testov prešla na výbornú
Nemecký Rheinmetall posúva laserové zbrane o krok bližšie k námornému použitiu. Najnovšia várka testov prešla na výbornú
Armádne technológie
„Google klame!“ Kričí open-source komunita. Hovorí, že zabitie sideloadingu zabije aj Android
„Google klame!“ Kričí open-source komunita. Hovorí, že zabitie sideloadingu zabije aj Android
Android
AKTUÁLNE: Na Slovensku sa šíri nový online podvod, cez ktorý ti vie útočník ukradnúť údaje z karty. Takýto útok je tu prvýkrát!
AKTUÁLNE: Na Slovensku sa šíri nový online podvod, cez ktorý ti vie útočník ukradnúť údaje z karty. Takýto útok je tu prvýkrát!
Bezpečnosť

Bývanie

Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax

Pre kutilov

Jednoduché jesenné dekorácie vyrobené šikovnými rukami a takmer zadarmo
Jednoduché jesenné dekorácie vyrobené šikovnými rukami a takmer zadarmo
Doplnky a dekorácie
Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Údržba a opravy
7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
Stavebný materiál
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najlepšie kostýmy na Halloween 2025: Adriana Čerňanová s rodinou ako Addams Family, Michaela Kocianová zažila najlepšiu párty
Slovenské celebrity
Najlepšie kostýmy na Halloween 2025: Adriana Čerňanová s rodinou ako Addams Family, Michaela Kocianová zažila najlepšiu párty
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Vážna nehoda na
Domáce
AKTUÁLNE Vážna nehoda na Donovaloch: Cesta je uzavretá, zasahujú všetky záchranné zložky
V prípade mŕtvej ženy
Domáce
Dráma na Gemeri má dohru: 41-ročnú ženu brutálne dobodali priamo na dvore! Polícia priniesla novinky
Vážneho novela o rýchlosti
Domáce
Vážneho novela o rýchlosti chôdze sa stala terčom vtipkárov: Pozor na radary v peších zónach a pokuty!
AKTUÁLNE V tuneli Sitina
Domáce
AKTUÁLNE V tuneli Sitina sa zrazil kamión s autom: Zdržanie je vyše dvoch hodín

Ďalšie zo Zoznamu