24 MILIÓNOV po Slováčkovej (†29): Kto si uchmatol najviac? Toto všetko zanechala mladá speváčka!

PRAHA - Krásna, úspešná a cieľavedomá. Taká bola Anna Julia Slováčková (†29), dcéra legendárneho saxofonistu Felixa Slováčka (82) a herečky Dagmar Patrasovej (69). Hoci prehrala svoj boj s rakovinou vo veľmi mladom veku, ešte pred smrťou stihla všetko zariadiť tak, aby sa postarala o svojich najbližších. A teraz je jasné, kto z jej majetku v hodnote 24 miliónov korún dostal najviac!
Speváčka počas života neotáľala – bola pracovitá, schopná a presne vedela, čo chce. Vďaka úspešnej kariére si vybudovala majetok a nehnuteľnosti v hodnote až 30 miliónov. Len dva mesiace pred smrťou si spolu s partnerom Matějom Růžičkom zobrala hypotéku vo výške 5,5 milióna korún na dom so záhradou na Benešove, za ktorú ručila svojím bytom na Vinohradoch. Myslela dopredu – chcela, aby jej odchod neznamenal pre rodinu ani partnera neistotu.
Z dedičského konania, ktoré prebehlo v auguste, vyplynulo, že čistá hodnota pozostalosti dosiahla 24,8 milióna korún. Najväčší podiel nakoniec pripadol jej otcovi Felixovi Slováčkovi, ktorý získal štyri pätiny nového domu, polovicu chalupy v Českom raji, firmu Anna Julie s. r. o., ako aj autorské práva, investície, zostatky na účtoch, cenné papiere a dokonca preplatky z daní a poistenia. Zaujímavé však je, že Slováček všetky nehnuteľnosti obratom prepísal na svojho syna Felixa jr. (42), píše český denník Aha! Aničkin partner Matěj nezostal bokom. V závete mu speváčka zanechala lúku pri Příbrame s rozlohou 1277 m², ktorú si sama kúpila v roku 2023, 17 334 korún v hotovosti a firmu Na Noc Proti Proudu, ktorá prevádzkuje luxusné kempovanie – glamping.
Na Aničku si s láskou spomenú aj jej synovci Felix (14) a Rafael (9). Každému odkázala polovicu bytu na Vinohradoch, ktorý jej kedysi kúpil otec za 6,49 milióna korún, a k tomu ešte 17 333 korún v hotovosti pre každého. Kým však chlapci nedosiahnu plnoletosť, ich majetok bude spravovať ich otec Felix Slováček mladší. V rámci dedičského konania sa rodina dohodla, že všetky položky neuvedené v závete pripadnú Felixovi staršiemu. Ani Dagmar Patrasová, ani Matěj si už z pozostalosti nič ďalšie nenárokovali.