Prišla o VŠETKO... Patrasová po smrti dcéry Aničky (†29) : Rodina ju odrezala od majetku!

PRAHA - PRAHA – Takýto koniec by nečakala ani v najhoršom sne! Herečka Dáda Patrasová (69), ktorá celé roky stála po boku saxofonistu Felixa Slováčka (81), zostala po smrti svojej milovanej dcéry Aničky Slováčkovej (†29) úplne bez podielu na rodinnom majetku. A to aj napriek tomu, že na kúpu viacerých nehnuteľností mala finančne prispieť!
„Byt sme Aničke kupovali s mojím mužom,“ priznala Dáda. „Všetko sme si zaobstarali ako manželia – dom v Prahe aj chalupu,“ dodala. Lenže dnes jej už podľa informácií českého denníka Aha! z toho nepatrí vôbec nič.
Anička vo svojom závete rozhodla, že byt na pražských Vinohradoch zanechá svojim synovcom, o ktorých majetok sa má do ich plnoletosti starať jej brat Felix Slováček mladší. Chalupa v Českom raji pripadla v dedičstve Felixovi staršiemu, ktorý ju okamžite prepísal práve na syna. A rovnaký osud postihol aj vilu na hranici Vršovíc a Vinohrad.
Z niekdajšieho rodinného majetku tak Dáde zostal len byt pri Karlovom námestí, ktorý kedysi zdedila po rodičoch. Našťastie, o strechu nad hlavou nepríde – ešte v roku 2019 totiž trvala na zapísaní vecného bremena, ktoré jej zaručuje doživotné bývanie. „Aspoň budem môcť dožiť v pokoji,“ hovorila vtedy s nádejou.
Anička Slováčková, ktorá dlhé roky bojovala s rakovinou, zomrela tento rok v apríli. Dedičské konanie uzavreté v auguste stanovilo hodnotu jej pozostalosti na takmer 25 miliónov korún (vyše milióna eur). Kvôli chybe v závete však celý majetok najskôr pripadol jej otcovi, ktorý ho následne rozdelil medzi ostatných členov rodiny – no Dáda z toho nedostala nič.
Zdá sa, že po rokoch búrlivého manželstva a rodinných konfliktov prišla Patrasová o všetko, na čom sa kedysi podieľala. A hoci jej ostalo miesto, kde môže v pokoji dožiť, pocit zrady zo strany rodiny ju len tak rýchlo neopustí…
