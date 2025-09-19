Dôchodkyňa? Ani náhodou: Madonna (67) nafotila nové SEXI FOTO!

LOS ANGELES – Popová ikona Madonna opäť raz ukázala, že vek je pre ňu len číslo. Na Instagrame zverejnila sériu pikantných záberov, ktoré doslova vyrážajú dych. V 67 rokoch pózuje na matraci na zemi v čipkovanom negližé a fanúšikom predviedla, že sa rozhodne nechystá do dôchodku!
Speváčka mala na sebe odvážny hodvábny kúsok značky Rosamosario, cez ktorý si prehodila dlhý čipkovaný župan. Hlboký výstrih a priesvitný materiál nenechali veľa priestoru pre fantáziu. V jednej póze dokonca roztiahla nohy, čím odhalila telové sieťované pančuchy a trblietavé zlaté lodičky – presne tie isté, ktoré mala už v roku 2005 pri propagácii legendárneho albumu Confessions on a Dance Floor.
Look doplnila priehľadnými bielymi rukavičkami, ikonickými náhrdelníkmi s krížmi a kabelkou s provokatívnym nápisom „p*ssy power“. Fotenie zároveň nebolo len o provokácii – Madonna totiž oznámila návrat k svojej pôvodnej vydavateľskej spoločnosti Warner Bros. a fanúšikov poriadne potešila: v roku 2026 príde pokračovanie albumu Confessions! Sama k tomu napísala: „Takmer po dvoch desaťročiach – a cítim sa ako doma! Späť k hudbe, späť na tanečný parket, späť tam, kde sa to celé začalo!“
A aj keď vekovo by už mohla byť babičkou, Madonna sa cíti viac než kedykoľvek predtým mladá. Možno za to môže aj jej láska – 29-ročný bývalý futbalista Akeem Morris. Podľa zdrojov ju práve on presvedčil, že nepotrebuje žiadne umelé výplne či zákroky, ktoré jej v minulosti priniesli ostrú kritiku. „Začala ho počúvať – hovorí jej, že je krásna taká, aká je. Bežne si od nikoho nenechá radiť, ale od neho áno,“ prezradil informátor pre denník Post.
Madonna tak namiesto botoxu či plastík stavila na jemnejšie omladzujúce procedúry – LED svetlá, kyslíkové kúry či lymfatické drenáže. Sama vraj teraz hovorí: „Chcem byť hrdá na to, že mám 67 – nie predstierať, že mám 27.“
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%