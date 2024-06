Slávna speváčka vydesila fanúšikov: Po koncerte zažila škaredý pád z pódia!

Carrie Underwood (Zdroj: SITA)

Carrie Underwood ukázala svoj talent v štvrtej sérii televíznej šou American Idol, ktorú napokon ovládla. Následne naplno rozbehla svoju hudobnú kariéru a na svojom konte má niekoľko známych hitov, ako sú napríklad Before He Cheats, Blown Away či Just a Dream.

Underwood sa ako hlavná hviezda objavila počas víkendu na hudobnom festivale Carolina Country Music Fest, ktorý sa konal v meste Myrtle Beach v štáte Južná Karolína. Fanúšikom napokon ponúkla poriadnu šou, ktorú nedokázal zastaviť ani intenzívny dážď.

Ten ale poriadne skomplikoval jej odchod z pódia. Z toho totiž do zákulisia viedli nepríjemné schody, ktoré boli zrejme poriadne šmykľavé. Fanúšikovia totiž zachytili, ako na nich spadla, čo mnohých vydesilo. Samotná speváčka na sociálnej sieti Instagram poďakovala fanúšikom, avšak k samotnému pádu sa nevyjadrila. Video nešťastného momentu však zverejnil magazín TMZ.