Známa americká speváčka prišla so silným tvrdením: Matky nemôžu byť perfektné

NEW YORK - Americká speváčka Carrie Underwood tvrdí, že žiadna matka nemôže byť perfektná, i keď sa o to snaží. Tridsaťšesťročná interpretka, ktorá má štvorročného syna Isaiaha a trojmesačného Jacoba, to uviedla v relácii Today.

"Všetko, čo robíme, je náročné. Ísť na cesty s trojmesačným bábätkom...som unavená. Avšak koľko ľudí si môže vziať svoje deti do práce? Mám pocit, že matky si toho na seba veľa berú, chcú mať všetko dokonalé, všetko vedieť a všetko mať naplánované. Je to však nemožné," vyjadrila sa. Speváčku zároveň teší, že jej starší syn má brata veľmi rád. "Pýta sa ma, 'kde je moje bábätko, ako sa má moje bábätko? Chcem pobozkať moje bábätko'," povedala rodáčka z Muskogee v Oklahome, ktorej manželom a otcom oboch detí je Mike Fisher.

Carrie Underwood sa stala známou v roku 2005, keď triumfovala vo štvrtej sérii súťaže American Idol. V tom istom roku vydala aj svoj debutový album Some Hearts, po ktorom nasledovali nahrávky Carnival Ride (2007), Play On (2009), Blown Away (2012), Storyteller (2015) a Cry Pretty (2018). Na konte má napríklad sedem cien Grammy, 13 American Music Awards, 14 Academy of Country Music Awards, 11 Billboard Music Awards a tiež nomináciu na Zlatý glóbus za pieseň There's A Place For Us z filmu Narnia: Dobrodružstvá lode Ranný pútnik (2010).