Obrovské šťastie známej speváčky: Po troch potratoch porodila druhé dieťa

Underwood má pritom za sebou ťažké obdobie, keď v rokoch 2017 až 2018 trikrát potratila a v novembri 2017 doma spadla zo schodov, čo si vyžiadalo operáciu zlomeného zápästia a vyše 40 stehov na tvári. Speváčka a hokejista začali spolu randiť koncom roka 2008, v decembri 2009 sa zasnúbili a v júli nasledujúceho roka sa zosobášili. Syn Isaiah Michael sa im narodil vo februári 2015.

Carrie Underwood sa stala známou v roku 2005, keď triumfovala vo štvrtej sérii súťaže American Idol. V tom istom roku vydala aj svoj debutový album Some Hearts, po ktorom nasledovali nahrávky Carnival Ride (2007), Play On (2009), Blown Away (2012), Storyteller (2015) a Cry Pretty (2018). Na konte má napríklad sedem cien Grammy, 13 American Music Awards, 14 Academy of Country Music Awards, 10 Billboard Music Awards a tiež nomináciu na Zlatý glóbus za pieseň There's A Place For Us z filmu Narnia: Dobrodružstvá lode Ranný pútnik (2010).